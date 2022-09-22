Химики и физики. Более 700 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ в 2017 году

Более 700 тысяч российских школьников уже записались на сдачу Единого государственного экзамена в 2017 году, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Руководитель Рособрнадзора отметил, что в это число входят и выпускники прошлых лет. Школьники для сдачи ЕГЭ чаще выбирают физику, химию — эта тенденция, которая была в прошлом году, сохраняется.

Серьезных изменений в организации и проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2017 году не будет, передает РИА Новости.

По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, все выпускники до 1 февраля уже определились с экзаменами, которые будут сдавать помимо обязательных русского языка и математики.

Чтобы обеспечить равные условия сдачи ЕГЭ, в пунктах сдачи экзамена будет установлено видеонаблюдение. Как и прежде, если выпускник попадется на использовании шпаргалки или мобильного телефона, результаты его экзамена будут аннулированы.

Рособрнадзор принял необходимые меры для того, чтобы не допустить ситуации с нехваткой бланков Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которая возникала в прошлые годы, заявил замруководителя ведомства Анзор Музаев.