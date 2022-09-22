Пугая садоводов. Получивший российское гражданство боец ММА Джефф Монсон будет разводить медведей

Известный боец ММА Джефф Монсон, полтора года назад получивший гражданство РФ, будет разводить в Сибири медведей. Интригующую новость разнесли СМИ после недавней поездки спортсмена в Тюмень. У многих ее жителей желание Монсона, судя по бурной реакции на интернет-площадках, вызвало недоумение. Зачем плодить мишек, если их и без того много — приходится отстреливать?

Эдгард Запашный, давний знакомый Джеффа, тоже удивлен. Медведи, по его словам, хорошо размножаются и в зоопарках, и в цирках. Единственный приемлемый вариант — держать для собственного удовольствия, но при этом ни на минуту не забывать, что имеешь дело с хищниками, сообщает «Российская газета».

В Тюмень Монсон приехал с поцарапанным левым ухом — это следствие объятий с «ручным» косолапым подростком. Вероятно, одним из тех медвежат, которых якобы некие циркачи подарили бойцу «для размножения». Его друг Олег Мухамедшин, в прошлом президент тюменской федерации MMA, сам занимается организацией «уголка для медведей Монсона», однако и он не знает, где они сейчас и сколько их.

Численность диких медведей в регионе в последние годы зашкаливает, подтверждают в управлении Госохотконтроля. Они уже и в окрестностях Тюмени шастают в поисках пищи, пугая садоводов. Шоссе, ведущее на будущую «дачу» Монсона, облюбовала для прогулок медведица с детенышами. Охотоведы с трудом отогнали семейство в таежный массив. А агрессивного самца, в этих же местах повадившегося проверять емкости с отходами, застрелили.