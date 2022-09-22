Прижизненное волеизъявление. Электронный регистр доноров впервые появится в России

По его словам, вторым может быть регистр летальных исходов и, соответственно, регистр представления этих случаев к рассмотрению в качестве источника донорских органов.

Регистр должен быть создан по донорам, по органам, изъятым у них, по реципиентам, ожидающим трансплантации, и по тому, куда этот орган направлен, кому он достался и что с этим реципиентом дальше будет. Это должна быть огромная электронная база, аналоги которой за границей есть. Скажем, в Соединенных Штатах любой регистр можно найти, резюмировал главный трансплантолог российского Минздрава.

Кроме того, новый закон разрешит детское посмертное донорство. Законопроект уже находится в правительстве и будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.