Прижизненное волеизъявление. Электронный регистр доноров впервые появится в России

Национальные регистры доноров и реципиентов существуют во всех странах, а в России регистр будет вводиться впервые. Регистр сможет вступить в силу только после принятия нового закона, где предусмотрена отдельная глава, которая подробно описывает положения регистра, механизмы его наполнения, работу специалистов с этим регистром, то, каким образом можно будет запросить из регистра информацию.
Как сообщил главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье, новым законом предусматривается создание регистра прижизненного волеизъявления, которого до сих пор нет, пишет газета «Известия».
Наш закон 1992 года, как и многие другие законы о трансплантации, основан на презумпции согласия. Но реальной возможности выразить свое несогласие у человека нет. Чтобы он имел это право, должна быть создана электронная база отказов или согласий. Это первый регистр.
По его словам, вторым может быть регистр летальных исходов и, соответственно, регистр представления этих случаев к рассмотрению в качестве источника донорских органов.
Регистр должен быть создан по донорам, по органам, изъятым у них, по реципиентам, ожидающим трансплантации, и по тому, куда этот орган направлен, кому он достался и что с этим реципиентом дальше будет. Это должна быть огромная электронная база, аналоги которой за границей есть. Скажем, в Соединенных Штатах любой регистр можно найти, резюмировал главный трансплантолог российского Минздрава.
Кроме того, новый закон разрешит детское посмертное донорство. Законопроект уже находится в правительстве и будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.