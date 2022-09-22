16 сентября

Новых
статей
0
Выберите раздел ↓
Политика > Инициативы

Прижизненное волеизъявление. Электронный регистр доноров впервые появится в России

25 июля, 07:42
3
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Национальные регистры доноров и реципиентов существуют во всех странах, а в России регистр будет вводиться впервые. Регистр сможет вступить в силу только после принятия нового закона, где предусмотрена отдельная глава, которая подробно описывает положения регистра, механизмы его наполнения, работу специалистов с этим регистром, то, каким образом можно будет запросить из регистра информацию.

Как сообщил главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье, новым законом предусматривается создание регистра прижизненного волеизъявления, которого до сих пор нет, пишет газета «Известия».

Наш закон 1992 года, как и многие другие законы о трансплантации, основан на презумпции согласия. Но реальной возможности выразить свое несогласие у человека нет. Чтобы он имел это право, должна быть создана электронная база отказов или согласий. Это первый регистр.

Главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье, газета "Известия"

По его словам, вторым может быть регистр летальных исходов и, соответственно, регистр представления этих случаев к рассмотрению в качестве источника донорских органов.

Регистр должен быть создан по донорам, по органам, изъятым у них, по реципиентам, ожидающим трансплантации, и по тому, куда этот орган направлен, кому он достался и что с этим реципиентом дальше будет. Это должна быть огромная электронная база, аналоги которой за границей есть. Скажем, в Соединенных Штатах любой регистр можно найти, резюмировал главный трансплантолог российского Минздрава.

Кроме того, новый закон разрешит детское посмертное донорство. Законопроект уже находится в правительстве и будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Задачи территориальной обороны. Путин инициировал проверку боевой готовности российской армии
Новая статья

25 августа

Задачи территориальной обороны. Путин инициировал проверку боевой готовности российской армии

Уничтоженный 100 лет назад. В Симферополе открыли памятник Екатерине II
Новая статья

Уничтоженный 100 лет назад. В Симферополе открыли памятник Екатерине II

Вверх по лестнице. Россияне лидируют на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту
Новая статья

Вверх по лестнице. Россияне лидируют на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

Экологическое здоровье. Медведев призвал модернизировать переработку отходов
Новая статья

Экологическое здоровье. Медведев призвал модернизировать переработку отходов

Миллионы для стартапов на StartTrack. Частные инвесторы в России оказались активнее европейцев
Новая статья

Миллионы для стартапов на StartTrack. Частные инвесторы в России оказались активнее европейцев

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Задачи территориальной обороны. Путин инициировал проверку боевой готовности российской армии

25 августа 2016

Задачи территориальной обороны. Путин инициировал проверку боевой готовности российской армии

Искусственный дождь. Олимпиада в Рио-де-Жанейро завершилась для России четвертым местом

22 августа 2016

Искусственный дождь. Олимпиада в Рио-де-Жанейро завершилась для России четвертым местом

Экологическое здоровье. Медведев призвал модернизировать переработку отходов

17 августа 2016

Экологическое здоровье. Медведев призвал модернизировать переработку отходов

Курсы от премьера. Школьников могут научить уважать тех, кто зарабатывает деньги

02 августа 2016

Курсы от премьера. Школьников могут научить уважать тех, кто зарабатывает деньги

25 августа 13:45

Совенок вместо денег. На московских школьников оденут спец браслеты

25 августа 13:31

Задачи территориальной обороны. Путин инициировал проверку боевой готовности российской армии

25 августа 13:00

Миллионы для стартапов на StartTrack. Частные инвесторы в России оказались активнее европейцев

22 августа 12:22

Искусственный дождь. Олимпиада в Рио-де-Жанейро завершилась для России четвертым местом

19 августа 17:00

Уничтоженный 100 лет назад. В Симферополе открыли памятник Екатерине II

19 августа 16:11

Вверх по лестнице. Россияне лидируют на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

17 августа 15:14

Экологическое здоровье. Медведев призвал модернизировать переработку отходов

04 августа 15:23

Личный экспресс. Для красноярского инвалида создали персональный лифт из окна квартиры

03 августа 18:07

Краснодарская инициатива. Штраф за отказ пропустить пешехода может вырасти до 5 тысяч рублей

03 августа 16:50

Сохранение духа. В краснодарских школах появятся казачьи классы

02 августа 18:01

Гибель раковых клеток. На юге России внедряют новый метод уничтожения метастаз

02 августа 17:24

Курсы от премьера. Школьников могут научить уважать тех, кто зарабатывает деньги

02 августа 14:28

Нерушимое братство по-президентски. В День ВДВ Краснодар оставили без фонтанов

02 августа 12:45

Синяя река. Жители Москвы стали свидетелями химической реакции вблизи Ботанического сада

01 августа 13:33

Масштабирование сервиса. Стартап Tickets Cloud привлек на площадке StartTrack $400 тысяч

25 июля 10:34

Эпоха под угрозой. В Ленинградской области может появиться заповедник коммунистических скульптур

25 июля 07:53

Экспедиция Минобороны. В Керченском проливе нашли немецкий торпедный катер 1943 года

25 июля 07:42

Прижизненное волеизъявление. Электронный регистр доноров впервые появится в России

22 июля 16:05

Влияние на мозг. Томске ученые связали вспышки на солнце с травмами и ДТП

22 июля 12:06

Искусство не для салата. В Ярославле художественную выставку посвятили огурцу

21 июля 14:43

Возвращение славы. Крымские виноделы возрождают уникальные сорта винограда

21 июля 12:56

Водная доступность. По всей России проверят законность бесплатного рыболовства

18 июля 12:28

Оранжевый уровень опасности. Грозу, град и жару до 39 градусов ожидают в центральной России

18 июля 10:20

Символ Приморья. На Дальнем Востоке появится лотос высотой 7 метров

15 июля 22:08

90% мировых запасов. Янтарный самородок весом 2,7 кг добыли под Калининградом

14 июля 12:46

Прирост населения. Омская область лидирует по демографической ситуации в стране

14 июля 12:25

Без страз и пайеток. Роструд призывает сократить рабочий день россиян из-за жары

04 июля 11:32

С возможным облучением. Омские руферы побывали у «входа в рай»

04 июля 10:46

Цвета морской волны. Владивосток отметил День рождения парусной регатой

04 июля 10:35

Велопарад с подсветкой. Около 10 тысяч человек проехали по ночной Москве

04 июля 10:26

Конец запретам. Турция стала самым популярным направлением у жителей России

01 июля 16:46

От игры к мастерству. Владимир Путин стал автором учебника по дзюдо

01 июля 13:31

Быстрее инфляции. Тарифы на ЖКХ с 1 июля больше всего вырастут в Москве и Крыму

30 июня 17:26

Символы перехода. На банкнотах 200 и 2000 рублей могут изобразить Горбачева и Ельцина

30 июня 15:48

Модуль стихии. МЧС за 13 млн рублей защитит россиян от астероидов и комет

30 июня 15:11

Властные указания. Безопасность на ЧМ по футболу в 2018 году обеспечат специальные патрули и дружины

29 июня 15:09

Городская ферма. Козел Тимур едет в Москву к поклонникам на ВДНХ

29 июня 13:34

Ценные стартапы. StartTrack предложила инвесторам «золотые займы»

29 июня 12:44

Приглашение для Южной Кореи. Туризм на Байкале будут развивать активно и осторожно

27 июня 12:24

Деревянный опыт. Россия подала заявку на проведение Чемпионата мира среди вальщиков леса

27 июня 11:55

Ремонт и история. Ржев массово отпраздновал свое 800-летие

27 июня 11:45

Выгодно работодателям. Депутат Госдумы предложил сократить рабочий день из-за жары

21 июня 12:46

Инвестиции в будущее. 2 июля в Москве состоится конференция «StartTrack Day: Дети»

20 июня 15:07

Сталинградский век. В Волгограде клонируют легендарный тополь

20 июня 10:44

Последствия паводков. Реки становятся дорогами к домам россиян

20 июня 09:52

Экспертиза жестокости. Россиян оставят без игрушек-монстров

17 июня 20:28

Передовая промышленность. Россияне готовятся стать инноваторами

17 июня 16:01

Ответственность за превышение. Госдума определила зависимость зарплат руководителей от доходов подчиненных