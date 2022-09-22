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Политика > Инициативы

Юридическая этика. Адвокатам могут запретить ругаться в соцсетях

26 сентября, 09:57
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Может ли адвокат ругать в социальной сети судью? Или смеяться над прокурором? А если защитник выложит в Интернете свои веселые и нетрезвые фото с курорта, не ударит ли это по авторитету адвокатуры? Мы узнаем это, когда будет обнародована итоговая редакция нового документа. Его проект во вторник рассмотрит комиссия Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам. Документ призван упорядочить поведение адвокатов в Интернете. Предполагается, что на заседании комиссией может быть одобрена итоговая редакция правил.

Затем проект будет направлен в Совет Федеральной палаты адвокатов. После утверждения правил советом установленные документом нормы станут обязательными, а их неисполнение может повлечь для адвоката дисциплинарную ответственность. Ожидается, что правила могут быть приняты до конца этого года.

Споров в ходе работы над проектом было немало. Некоторые защитники ставили под сомнение саму идею: надо ли как-то ограничивать адвокатов в Интернете. Все-таки адвокат не чиновник, некоторая вольность ему положена, что называется, по статусу.

С другой стороны, к тем, кто имеет статус адвоката, предъявляются особые этические требования. Надо быть не только профессионалом, но и вести себя достойно. Поэтому найти грань между тем, что можно и что нельзя защитнику в Интернете, задача непростая.

В Федеральной палате адвокатов особо подчеркивают, что проект документа направлялся для оценки в региональные адвокатские палаты, обсуждался в СМИ и социальных сетях всеми желающими, сообщает «Российская газета».

После поступления поправок из различных регионов страны, текст подвергался анализу и корректировался. В состав рабочей группы, которая подготовила проект правил, помимо членов Комиссии по этике и стандартам ФПА РФ вошли представители юридического бизнеса и Ассоциации корпоративных юристов, члены советов и квалификационных комиссий региональных адвокатских палат, представители юридической науки и правовых СМИ. Так что вопрос прорабатывался глубоко и серьезно.

Основной подход при подготовке документа заключается в нахождении баланса между конституционным правом адвоката, как и любого гражданина, на свободу слова и выражения мнения и теми ограничениями, которые накладывает адвокатская профессия. Как рассказывают в Федеральной палате адвокатов, рабочей группе удалось сформулировать правило, согласно которому адвокат должен вести себя в виртуальной среде, в том числе в социальных сетях, так же, как если бы он выступал публично — в соответствии с законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, Кодексом профессиональной этики и традициями адвокатуры. Уточняется, что правила поведения в виртуальном пространстве распространяются на те случаи, когда адвокат позиционирует себя именно в этом качестве.

Правила разрешают адвокату давать комментарии под вымышленным именем в Сети

Это значит, что предлагаемые правила допускают различные варианты виртуальной жизни. Так, адвокат, который желает сформировать режим поведения в Сети без тех ограничений, которые налагает на него адвокатская профессия, может присутствовать в виртуальной среде под вымышленным именем (никнеймом).

Кроме того, в проекте правил затронута тема кибербезопасности — обозначен ряд подходов к осуществлению профессиональной деятельности адвоката с применением информационных технологий в целях обеспечения адвокатской тайны и иных вопросов по соблюдению прав и интересов доверителей.

Разрабатываемый документ учитывает и международный опыт. Международная ассоциация адвокатских образований уже приняла Международные принципы в области права в социальных сетях. Вводя подобное регулирование, международные ассоциации юристов исходят из того, что социальные сети, как и Интернет в целом, представляют собой публичное пространство, где юрист выступает не как частное лицо, а как представитель своей профессии, принадлежность к которой налагает на него обязательства выполнять ее принципы. Ведь в Интернете сегодня кипит точно такая же жизнь, как и на улице. Отличие лишь в том, что в Интернете не спрячешься, тут все на виду.

Автор

Олег Корин

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