Без опасности до 21. В России может вырасти возраст получения водительских прав

Возраст получения автомобильных прав необходимо поднять до 21 года, так как только к этому возрасту у человека «появляется страх смерти», сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава РФ по психиатрии Зураб Кекелидзе.

До 21 года чувства опасности, чувства того, что человек может умереть, нет, считает психиатр. Поэтому речь идет о том, что права на вождение машины необходимо давать не раньше 21 года, когда появляется страх смерти. По его словам, раньше этого возраста «осознание своей конечности, того, что можно умереть, как правило, не сформировано», передает ТАСС.

В 18 лет человек не знает, что смерть — это уход из жизни, уточнил эксперт.

В настоящее время в РФ возраст получения водительского удостоверения категорий В (легковые автомобили), С (грузовые автомобили) — 18 лет. С 16 лет возможно получение прав категорий А1 (мотоциклы с двигателями небольшого объема) и М (мопеды).

В сентябре этого года сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект о введении юношеских водительских удостоверений для граждан от 16 до 18 лет. В частности, предлагается предоставлять лицам в возрасте от 16 до 18 лет право на управление транспортными средствами категории «В» под контролем людей, уже обладающих «взрослыми» правами.