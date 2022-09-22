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Политика > Инициативы

Штраф не по сезону. Госдума может ввести санкции за использование летних шин зимой

19 октября, 16:08
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Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении административных штрафов в размере 2 тысяч рублей за использование автомобильных шин не по сезону. 21 октября законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатами Госдумы на пленарном заседании.

Ранее правительство РФ в официальном отзыве также поддержало документ. Как пояснял один из разработчиков законопроекта депутат Сергей Тен, требования к глубине шинного протектора утверждены техническим регламентом Евразийского экономического союза, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, сообщает «Российская газета».

Если он вступит в силу, штраф будет грозить тем автовладельцам, у кого глубина протектора шин, установленных на машинах, в период с 1 декабря по 1 марта не будет соответствовать этим нормативам. Иными словами, речь идет о санкциях за использование летних шин зимой. При этом штраф, по словам парламентария, смогут выписать и за использование зимней резины с высокой степенью износа. Одновременно поправки касаются использования шипованной резины в летний период — с 1 июня по 1 сентября. Штраф за это также составит 2 тысячи рублей.

Вместе с тем законопроект учитывает региональную специфику. В частности, предполагается, что региональные парламенты смогут пересматривать сроки зимнего периода эксплуатации шин в сторону увеличения, но не уменьшения.

При этом депутаты нашли несколько недоработок в документе, которые предписали разработчикам устранить ко второму чтению. Так, в законопроекте отсутствуют сроки вступления в силу его положений, а также норма, предусматривающая полномочия региональных властей изменять в сторону увеличения сроки запрета использования зимних шин.

У этого законопроекта есть еще огромное количество недоработок. И главная из них заключается в том, что в Правилах дорожного движения, в приложении по допуску к эксплуатации транспортных средств прописано требование только по глубине протектора. О требованиях по сезонному использованию шин (летних или шипованных) в них речи не идет. Да, эти требования прописаны в регламенте Таможенного союза, но в Правилах дорожного движения РФ не фигурируют. То есть, если закон будет принят, наказывать будет не за что.

Согласно правилам, нельзя использовать шины, глубина протектора которых менее одного миллиметра для легковых автомобилей. Зимой, если речь идет о движении по заснеженному или обледенелому участку дороги, запрещено использовать шины с глубиной протектора менее 4 мм.

Вот за это действительно можно сейчас внести в КоАП ответственность. Однако запрет на шипы в июне, июле и августе, а также запрет на использование летних шин в декабре, январе и феврале прописан только в техническом регламенте Таможенного союза. К российским Правилам дорожного движения эти требования пока касательства не имеют.

Автор

Олег Корин

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