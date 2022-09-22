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Политика > Инициативы

Права детей. Опекунов и приемных родителей будет проверять Следственный комитет

27 октября, 11:46
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В России будут более тщательно проверять приемных родителей и опекунов. Это стало известно по итогам заседания консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей при СК РФ.

Количество усыновленных детей в России постепенно увеличивается, но одновременно растет и число тех, кого возвращают обратно в детские дома. Аппарат детского омбудсмена и благотворительные фонды проводят большую работу с приемными родителями. Они способны помочь решить психологические и социальные проблемы, но полностью предупредить преступления против детей не могут. Эту функцию взял на себя Следственный комитет.

Консультативный совет выступил с предложением усовершенствовать процедуру отбора опекунов и приемных родителей. Как сообщил на прошедшем заседании совета глава СК Александр Бастрыкин, с 2013 года наблюдается значительный рост преступлений, совершаемых в отношении детей близкими родственниками. Если в 2013 году в СК 8155 детей проходили в качестве потерпевших, то в 2015-м — уже 11774. Около 2 тысяч детей пострадали от членов семьи, сообщает «Российская газета». В связи с этим СК предлагает более тщательно проверять потенциальных приемных родителей — наличие судимости, фактов уголовного преследования, психические расстройства, наркотическая и алкогольная зависимости, склонность к агрессии.

Не остались без внимания СК и вопросы обеспечения детей-сирот благоустроенным жильем. Еще одна серьезная тема, требующая пристального внимания СК — социальные пенсии детям, потерявшим или оставшимся без попечения родителей. Александр Бастрыкин напомнил, что до сих пор без законодательного решения остается вопрос о начислении социальной пенсии детям, родители которых не известны. Проблема в том, что отказным и подкинутым детям по закону некому платить алименты, а пенсию по потере кормильца государство им не начисляет. Пока на федеральном уровне вопрос остается нерешенным, региональные власти вынуждены действовать самостоятельно. И по словам Бастрыкина, они подходят к делу со всей серьезностью.

Автор

Олег Корин

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