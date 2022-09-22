Чипированные таблетки. Россияне смогут проследить путь лекарств от производителя до аптеки

С 1 февраля в России стартует эксперимент по маркировке лекарств, позволяющий с помощью специальной информационной системы отслеживать путь препаратов от производителя до конечного потребителя. Маркировка двухмерным штриховым кодом поможет бороться с подделками и контролировать торговые наценки.

После запуска проекта любой покупатель в аптеке сможет при помощи смартфона проверить легальность препарата.

На начальном этапе маркировка охватит свыше 60 торговых наименований, в том числе 10 наименований препаратов для пациентов с редкими заболеваниями и более 30 наименований лекарств из перечня жизненно важных препаратов. Это около 10% от рынка, передает ТАСС.

Участие в эксперименте — дело сугубо добровольное. Захочет фармкомпания «зачипировать» свою продукцию — нужно будет позаботиться об оборудовании и технологии. Аптеки же предполагается оснастить считывающими устройствами — перед тем как выдавать лекарство покупателю провизор отсканирует упаковку и убедится, что с лекарством все в порядке.

С 2018 года планируется сделать маркировку лекарств обязательной для всех производителей на территории РФ.

Цель эксперимента — оценить эффективность маркировки лекарств для мониторинга их движения от производителя до конечного потребителя, уточняют в минздраве. В рамках эксперимента также будут определены технические возможности информационной системы, применяемой для идентификации информации, заложенной в чип.