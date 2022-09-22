16 марта

Новая
статья
1
Выберите раздел ↓
Политика > Инициативы

Псевдоподдержка. В Госдуме предлагают заменить маткапитал на пособия и автомобили

13 марта, 13:16
5
голосов

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

В Государственной думе предложили ввести более гибкую систему поддержки семей вместо материнского капитала. С такой инициативой выступили член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По мнению авторов проекта, программа материнского капитала себя не оправдала, сообщает RT. Вместо нее предлагается ввести выплату ежемесячных пособий на родных и усыновленных детей до достижения ими совершеннолетия: три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч — за двоих и 15 тысяч — за троих детей.

От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка, и люди пытаются обналичить полученное, пояснил депутат Вострецов. Но при этом государство заинтересовано в приросте населения. Нужна конкретная материальная помощь — пособие, на которое можно содержать детей, передает РИА Новости.

Если семья воспитывает более трех усыновленных или родных детей, выплачивать пособие предлагают только за трех, подчеркнула Ирина Волынец.

Семьям, воспитывающим пятерых или более детей, авторы инициативы предлагают выделять земельный участок с подключенными коммуникациями. Семьям с семью или более детьми, согласно проекту, полагается еще и автомобиль «Газель».

Контроль над исполнение программы господдержки предлагается возложить на губернаторов.

Законопроект будут обсуждать 23 марта на круглом столе в Госдуме.

Между тем зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина выступила против замены маткапитала на пособия и автомобили. По ее мнению, новая инициатива перечеркнет все достижения властей в социальной сфере. Прежде чем выдвигать такие предложения, нужно изучить потребности российских семей, отметила Мизулина.

Глава комитета Госдумы по труду соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов также считает необходимым проанализировать все последствия замены маткапитала выплатами, чтобы ни в коем случае ущемить граждан.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Рост объемов. StartTrack и Тинькофф Банк обсудили развитие краудинвестига
Новая статья

15 марта

Рост объемов. StartTrack и Тинькофф Банк обсудили развитие краудинвестига

Комфортная среда. Регионам придется вернуть деньги в случае невыполнения работ по благоустройству
Новая статья

Комфортная среда. Регионам придется вернуть деньги в случае невыполнения работ по благоустройству

Мужская молодость. Каждый четвертый россиянин мечтает о собственном бизнесе
Новая статья

Мужская молодость. Каждый четвертый россиянин мечтает о собственном бизнесе

Зачем "Уралвагонзавод" "Ростеху? За вооружением скрывают наживу частных влиятельных лиц
Новая статья

Зачем "Уралвагонзавод" "Ростеху? За вооружением скрывают наживу частных влиятельных лиц

Отказ в перевозке. РЖД составляет черные списки курильщиков
Новая статья

Отказ в перевозке. РЖД составляет черные списки курильщиков

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Отказ в перевозке. РЖД составляет черные списки курильщиков

07 марта 2017

Отказ в перевозке. РЖД составляет черные списки курильщиков

Критическая рыбалка. Регионы России ждет аномально теплый март

06 марта 2017

Критическая рыбалка. Регионы России ждет аномально теплый март

Новые стены. Госдума планирует запретить "санкционку" из стран ЕАЭС

03 марта 2017

Новые стены. Госдума планирует запретить "санкционку" из стран ЕАЭС

Годы дефицита. Медведев заявил о победе над безработицей

28 февраля 2017

Годы дефицита. Медведев заявил о победе над безработицей

15 марта 17:12 Новая статья

Рост объемов. StartTrack и Тинькофф Банк обсудили развитие краудинвестига

13 марта 13:16

Псевдоподдержка. В Госдуме предлагают заменить маткапитал на пособия и автомобили

07 марта 10:40

Отказ в перевозке. РЖД составляет черные списки курильщиков

06 марта 17:40

Критическая рыбалка. Регионы России ждет аномально теплый март

05 марта 20:16

Зачем "Уралвагонзавод" "Ростеху? За вооружением скрывают наживу частных влиятельных лиц

03 марта 13:19

Новые стены. Госдума планирует запретить "санкционку" из стран ЕАЭС

28 февраля 11:29

Годы дефицита. Медведев заявил о победе над безработицей

28 февраля 06:54

Мужская молодость. Каждый четвертый россиянин мечтает о собственном бизнесе

27 февраля 19:10

Комфортная среда. Регионам придется вернуть деньги в случае невыполнения работ по благоустройству

27 февраля 18:45

Без тормозов. Поволжье и Сибирь стали лидерами по уголовным делам за повторное нарушение ПДД

20 февраля 15:32

Без противоречий. В 2017 году в школах появятся новые учебники по истории

16 февраля 15:58

ЖКХ по желанию. Медведев обязал региональные власти советоваться с жителями при благоустройстве дворов

15 февраля 15:12

Объемная хирургия. Питерский врач впервые на Урале проведет операцию в 3D-очках

15 февраля 15:02

Химики и физики. Более 700 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ в 2017 году

08 февраля 15:39

Вручая премии. Путин рассказал о прекрасном неизбежном будущем России

06 февраля 15:21

Обучать и влиять. Томский университет подготовит специалистов в области миграции

06 февраля 15:13

Гарантии безопасности. Треть россиян готовы к усыновлению

01 февраля 14:39

Земельный спрос. Россияне подали тысячи заявок на "дальневосточный гектар"

01 февраля 14:29

Чипированные таблетки. Россияне смогут проследить путь лекарств от производителя до аптеки

30 января 13:55

Игры с огнем. Тамбовские школьники сожгли историческое здание

30 января 12:43

Брат Путина. Во Владимирской области новорожденного назвали Шойгу

30 января 11:31

Знаковый 2018. Подготовка Казани к Чемпионату мира по футболу идет с опережением

30 января 11:17

Снижение тревожности. Социологи выяснили основные страхи россиян

28 января 11:45

Рейтинг аварийности. В Томской области самые безопасные дороги России

27 января 19:37

Опасные игры. На Байкале запретили "Ледяную карусель"

26 января 10:22

Достойный вид. Улицы российских городов изменятся за 5 лет

25 января 16:10

Столетие революции. В Крыму появится памятник Примирения

23 января 09:25

Яркая этикетка. Производителей обяжут обогащать продукты полезными веществами

23 января 09:16

Контрафакт как последствие. Минэкономразвития считает антитабачную концепцию противоречащей Конституции

20 января 20:21

Ущерб от роста. В Краснодарском крае разрешат охоту на лебедей

20 января 19:50

Ручная работа. В Рыбинске построят снежную крепость, чтобы попасть в Книгу рекордов

20 января 17:37

Тур и бизнес. Екатеринбург признан самым перспективным направлением делового туризма среди регионов

29 декабря 09:00

«Снежная королева 3. Огонь и лед». Герои мультфильма поздравят пассажиров столичного метро

26 декабря 16:06

Следствие продолжается. В России объявлен день траура по жертвам катастрофы Ту-154

26 декабря 15:48

Инвестиционная популярность. Оборот краудинвестинговой площадки StartTrack за 2016 год вырос в 4,5 раза

22 декабря 11:50

В вечной мерзлоте. В Якутии собирают урожай помидоров

22 декабря 11:03

Массовые последствия. В Иркутске проверяют и изымают алкоголь

20 декабря 11:24

Юмор и история. В Крыму определили самого вежливого водителя

16 декабря 15:01

19 декабря в Москве пройдет бизнес-конференция STDAY: New Year

12 декабря 08:21

Не успеет испугаться. Российские крейсеры оснастят гиперзвуковыми крылатыми ракетами

09 декабря 17:09

Впервые за 8 лет. Президентское послание Федеральному Собранию вызвало рекордный интерес

06 декабря 20:54

Кубинская память. Улицы в российских городах называют в честь Фиделя Кастро

06 декабря 19:12

Стратегические объекты. Жители Хакасии засняли на видеорегистраторы падение метеорита

06 декабря 17:33

Доверие граждан. Путин призвал беречь «чистоту судейского корпуса»

06 декабря 11:25

Бюджетные машины. Все такси Подмосковья будут белыми

05 декабря 21:06

Деталь при президенте. Путин дал старт новому производству на заводе

02 декабря 09:17

40 суток без солнца. В Мурманск пришла полярная ночь

16 ноября 06:54

Полезные привычки. Названы российские города, жители которых хотят дольше жить