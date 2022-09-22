Псевдоподдержка. В Госдуме предлагают заменить маткапитал на пособия и автомобили

В Государственной думе предложили ввести более гибкую систему поддержки семей вместо материнского капитала. С такой инициативой выступили член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По мнению авторов проекта, программа материнского капитала себя не оправдала, сообщает RT. Вместо нее предлагается ввести выплату ежемесячных пособий на родных и усыновленных детей до достижения ими совершеннолетия: три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч — за двоих и 15 тысяч — за троих детей.

От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка, и люди пытаются обналичить полученное, пояснил депутат Вострецов. Но при этом государство заинтересовано в приросте населения. Нужна конкретная материальная помощь — пособие, на которое можно содержать детей, передает РИА Новости.

Если семья воспитывает более трех усыновленных или родных детей, выплачивать пособие предлагают только за трех, подчеркнула Ирина Волынец.

Семьям, воспитывающим пятерых или более детей, авторы инициативы предлагают выделять земельный участок с подключенными коммуникациями. Семьям с семью или более детьми, согласно проекту, полагается еще и автомобиль «Газель».

Контроль над исполнение программы господдержки предлагается возложить на губернаторов.

Законопроект будут обсуждать 23 марта на круглом столе в Госдуме.

Между тем зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина выступила против замены маткапитала на пособия и автомобили. По ее мнению, новая инициатива перечеркнет все достижения властей в социальной сфере. Прежде чем выдвигать такие предложения, нужно изучить потребности российских семей, отметила Мизулина.

Глава комитета Госдумы по труду соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов также считает необходимым проанализировать все последствия замены маткапитала выплатами, чтобы ни в коем случае ущемить граждан.