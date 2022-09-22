5 апреля

Новая
статья
1
Выберите раздел ↓
Политика > Инициативы

Не по назначению. Вологодские депутаты пытаются запретить продажу чистящих средств ночью

30 марта, 20:15
5
голосов

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Законодательное собрание Вологодской области внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается запретить продажу спиртосодержащей парфюмерии и бытовых чистящих средств в палатках и киосках, а также в ночное время, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Согласно сопроводительным документам к законопроекту, в целях предотвращения потребления населением спиртосодержащей непищевой продукции и снижения алкоголизации населения предлагается запретить розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции в нестационарных торговых объектах, через торговые автоматы, а также в ночное время с 23 часов до 8 часов утра по местному времени.

Как отмечают разработчики документа, современное состояние алкогольного рынка характеризуется высоким уровнем смертности населения от отравления алкогольными суррогатами, спиртосодержащими жидкостями «двойного назначения», в частности парфюмерией, чистящими средствами, жидкостями для мытья окон и защиты от обледенения, передает РИА Новости.

По мнению вологодских депутатов, от 70 до 95% спиртосодержащей непищевой продукции применяется не по прямому предназначению, а как «бюджетный» аналог алкогольной продукции. С ростом цен на спиртные напитки суррогаты алкоголя становятся все более популярными, особенно с учетом их ценовой доступности (10-15 рублей за 100 мл), отмечается в документе.

Вологодские законодатели просят помощи у федеральных коллег в решении этого вопроса, так как он находится в плоскости федерального законодательства, и у российских субъектов отсутствуют полномочия по введению каких-либо ограничений по обороту такой продукции.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Траурные дни. МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга
Новая статья

4 апреля

Траурные дни. МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

Погодные условия. В ряде регионов весенний призыв начнется в мае
Новая статья

Погодные условия. В ряде регионов весенний призыв начнется в мае

Безопасность хозяйства. За кражу электроэнергии смогут сажать на 6 лет
Новая статья

Безопасность хозяйства. За кражу электроэнергии смогут сажать на 6 лет

Группы присмотра. Родившие студентки смогут не платить за образование
Новая статья

Группы присмотра. Родившие студентки смогут не платить за образование

Справка или штраф. "Зацепинг" приравняют к попытке самоубийства
Новая статья

Справка или штраф. "Зацепинг" приравняют к попытке самоубийства

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Группы присмотра. Родившие студентки смогут не платить за образование

03 апреля 2017

Группы присмотра. Родившие студентки смогут не платить за образование

Подводные баталии. ВМФ России впервые вышел на уровень СССР по времени в походах

31 марта 2017

Подводные баталии. ВМФ России впервые вышел на уровень СССР по времени в походах

Территория созидания. Путин призвал к созданию современной инфраструктуры в Арктике

31 марта 2017

Территория созидания. Путин призвал к созданию современной инфраструктуры в Арктике

Погодные условия. В ряде регионов весенний призыв начнется в мае

31 марта 2017

Погодные условия. В ряде регионов весенний призыв начнется в мае

04 апреля 11:33 Новая статья

Траурные дни. МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

03 апреля 13:20

Безопасность хозяйства. За кражу электроэнергии смогут сажать на 6 лет

03 апреля 11:47

Группы присмотра. Родившие студентки смогут не платить за образование

31 марта 14:00

Подводные баталии. ВМФ России впервые вышел на уровень СССР по времени в походах

31 марта 13:49

Территория созидания. Путин призвал к созданию современной инфраструктуры в Арктике

31 марта 12:07

Погодные условия. В ряде регионов весенний призыв начнется в мае

30 марта 20:15

Не по назначению. Вологодские депутаты пытаются запретить продажу чистящих средств ночью

28 марта 15:22

Первый Волгоград. В 10 городах собираются повысить цену ОСАГО в 2-6 раз

21 марта 12:02

Уровень жизни. Россия улучшила позицию в рейтинге самых счастливых стран

20 марта 17:13

Справка или штраф. "Зацепинг" приравняют к попытке самоубийства

15 марта 17:12

Рост объемов. StartTrack и Тинькофф Банк обсудили развитие краудинвестига

13 марта 13:16

Псевдоподдержка. В Госдуме предлагают заменить маткапитал на пособия и автомобили

07 марта 10:40

Отказ в перевозке. РЖД составляет черные списки курильщиков

06 марта 17:40

Критическая рыбалка. Регионы России ждет аномально теплый март

05 марта 20:16

Зачем "Уралвагонзавод" "Ростеху? За вооружением скрывают наживу частных влиятельных лиц

03 марта 13:19

Новые стены. Госдума планирует запретить "санкционку" из стран ЕАЭС

28 февраля 11:29

Годы дефицита. Медведев заявил о победе над безработицей

28 февраля 06:54

Мужская молодость. Каждый четвертый россиянин мечтает о собственном бизнесе

27 февраля 19:10

Комфортная среда. Регионам придется вернуть деньги в случае невыполнения работ по благоустройству

27 февраля 18:45

Без тормозов. Поволжье и Сибирь стали лидерами по уголовным делам за повторное нарушение ПДД

20 февраля 15:32

Без противоречий. В 2017 году в школах появятся новые учебники по истории

16 февраля 15:58

ЖКХ по желанию. Медведев обязал региональные власти советоваться с жителями при благоустройстве дворов

15 февраля 15:12

Объемная хирургия. Питерский врач впервые на Урале проведет операцию в 3D-очках

15 февраля 15:02

Химики и физики. Более 700 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ в 2017 году

08 февраля 15:39

Вручая премии. Путин рассказал о прекрасном неизбежном будущем России

06 февраля 15:21

Обучать и влиять. Томский университет подготовит специалистов в области миграции

06 февраля 15:13

Гарантии безопасности. Треть россиян готовы к усыновлению

01 февраля 14:39

Земельный спрос. Россияне подали тысячи заявок на "дальневосточный гектар"

01 февраля 14:29

Чипированные таблетки. Россияне смогут проследить путь лекарств от производителя до аптеки

30 января 13:55

Игры с огнем. Тамбовские школьники сожгли историческое здание

30 января 12:43

Брат Путина. Во Владимирской области новорожденного назвали Шойгу

30 января 11:31

Знаковый 2018. Подготовка Казани к Чемпионату мира по футболу идет с опережением

30 января 11:17

Снижение тревожности. Социологи выяснили основные страхи россиян

28 января 11:45

Рейтинг аварийности. В Томской области самые безопасные дороги России

27 января 19:37

Опасные игры. На Байкале запретили "Ледяную карусель"

26 января 10:22

Достойный вид. Улицы российских городов изменятся за 5 лет

25 января 16:10

Столетие революции. В Крыму появится памятник Примирения

23 января 09:25

Яркая этикетка. Производителей обяжут обогащать продукты полезными веществами

23 января 09:16

Контрафакт как последствие. Минэкономразвития считает антитабачную концепцию противоречащей Конституции

20 января 20:21

Ущерб от роста. В Краснодарском крае разрешат охоту на лебедей

20 января 19:50

Ручная работа. В Рыбинске построят снежную крепость, чтобы попасть в Книгу рекордов

20 января 17:37

Тур и бизнес. Екатеринбург признан самым перспективным направлением делового туризма среди регионов

29 декабря 09:00

«Снежная королева 3. Огонь и лед». Герои мультфильма поздравят пассажиров столичного метро

26 декабря 16:06

Следствие продолжается. В России объявлен день траура по жертвам катастрофы Ту-154

26 декабря 15:48

Инвестиционная популярность. Оборот краудинвестинговой площадки StartTrack за 2016 год вырос в 4,5 раза

22 декабря 11:50

В вечной мерзлоте. В Якутии собирают урожай помидоров

22 декабря 11:03

Массовые последствия. В Иркутске проверяют и изымают алкоголь

20 декабря 11:24

Юмор и история. В Крыму определили самого вежливого водителя