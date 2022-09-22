Группы присмотра. Родившие студентки смогут не платить за образование

Студентки отечественных вузов, родившие детей, смогут переводиться на бюджет уже в следующем учебном году, полагает министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Недавно возглавляемое ею ведомство обнародовало проект, согласно которому ставших мамами студенток включат в список приоритетных категорий учащихся для перевода на бесплатное обучение.

«Я думаю, что уже к следующему учебному году это уже все будет отлажено», — сказала Васильева в интервью РИА «Новости». По ее словам, в настоящее время упомянутый проект проходит все необходимые этапы утверждения, после чего будет направлен в Министерство юстиции РФ.

В случае принятия норма будет действовать уже через десять дней со дня опубликования документа, и родившие студентки смогут воспользоваться этим правом. Это направлено на то, чтобы девочки смогли закончить обучение, пояснила глава Минобрнауки.

Помимо этого, рассматривается вопрос о группах присмотра при вузах, куда мамы-студентки отдают своих чад, пока сами ходят на лекции и семинары, добавила Васильева.