«Зацепинг» (опасный запрещенный проезд на общественном транспорте в непассажирской зоне) нужно приравнять к попытке самоубийства, так как несовершеннолетние, увлекающиеся им, просто не осознают всей опасности этого явления, убеждена уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.

«Зацеперство» — прямой путь к несчастному случаю. Нужно понимать, что ребенок каждый раз рискует своей жизнью. Я считаю, что это можно квалифицировать как попытку суицида. Каждый раз, когда ты вешаешься на этот поезд, где разряд убивает человека, это попытка суицида. Ребенок этого просто не осознает, заявила Мишонова в эфире подмосковного «Радио 1».

По ее словам, задача взрослых — рассказать несовершеннолетним обо всех опасностях, связанных с «зацепингом», передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Московская городская дума внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для «зацеперов» и установить еще более высокие денежные взыскания — до пяти тысяч рублей — либо арест на 15 суток для Москвы и Санкт-Петербурга, следует из электронной базы нижней платы парламента.