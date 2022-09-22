В интернет по паспорту. Депутаты предложили запретить детям пользоваться соцсетями

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области предложили запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями — для входа пользователям требовалось предоставлять паспортные данные. В профильном комитете проект категорически не поддержали.

Что касается обязательного представления паспортных данных администраторам соцсетей, то возникает вопрос: представляют ли авторы законопроекта характер и размеры дополнительных расходов, которые будут необходимы для обеспечения надежности хранения таких колоссальных объемов информации, прокомментировал председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Но самое главное: ограничение, согласно которому пользователем соцсети может быть только лицо старше 14 лет, противоречит всем существующим тенденциям развития технологий, когда интернет активно молодеет.

Фактический запрет на общение только спровоцирует интерес подростков к обходу запретов или агрессивному поведению вне интернета, предсказал Левин.

Существующих для пользователей ограничений достаточно, уверен глава комитета. Действующее антитеррористическое законодательство уже содержит достаточно серьезные требования.

Президент РФ Владимир Путин на прошедшем в Санкт-Петербурге четвертом медиафоруме ОНФ тоже говорил о том, что существующих ограничений в работе интернета достаточно, передает «Российская газета».

Депутаты из Ленобласти предложили обязать владельцев соцсетей при регистрации пользователя проверять паспортные данные. За нарушение этого правила депутаты предлагают ввести штраф для юрлиц от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Пользователя, не сообщившего об изменении своих данных или умышленно указавших недостоверную информацию, предлагается штрафовать на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

За создание страницы под вымышленными именем и фамилией штраф пользователю предлагается ввести в 5 тыс. рублей. Также пользователям младше 18 лет предлагается закрыть доступ в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация, иначе родители заплатят штраф до 2 тыс. рублей.

В срок до 1 января 2018 года соцсети, согласно поправкам, должны были удалить страницы пользователей младше 14 лет, а у остальных собрать паспортные данные.