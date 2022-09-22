Новый комфорт. Российские Правила дорожного движения приблизят к европейским

В российские Правила дорожного движения могут внести изменения, которые приблизят их к общеевропейским стандартам. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя вице-премьера Игоря Шувалова.

По данным газеты, Шувалов дал поручения МВД и Минтрансу проработать поправки в законодательство. Одним из таких изменений станут новые правила проезда перекрестков с круговым движением. Сейчас ПДД обязывает водителей уступать дорогу тем, кто въезжает на круг, — по принципу помехи справа. В итоге в ПДД могут закрепить общеевропейский принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если нет знака «Уступи дорогу».

Первый вице-премьер также поручил Минтрансу, МВД и правительству Москвы проработать вопрос введения в России еще одной международной практики — «зон успокоенного движения», где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью 10-20 километров в час, сообщает РИА Новости.

По мнению президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, в случае принятия поправок новые правила необходимо будет дублировать дорожными знаками – для скорейшей адаптации водителей к изменениям ПДД.

В секретариате Шувалова, эту меру назвали еще одним шагом в рамках развития новой комфортной городской среды. Прежде всего, она коснется центральной и исторической частей города, а также бывших промзон.