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Политика > Инициативы

Трудоемкий носитель. Госдума приняла закон об электронном больничном

14 апреля, 14:12
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект об использовании листка нетрудоспособности в форме электронного документа.

Сейчас для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам закон требует предъявить листок нетрудоспособности, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке, сообщает РИА Новости.

Законопроектом предусматривается возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц и имеющего равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бланке.

Это позволит организациям значительно снизить трудоемкость обработки документов и сократит количество обращений застрахованных лиц, а гражданам позволит получать информацию о выплатах на Едином портале государственных услуг.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2017 года.

Автор

Олег Корин

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