Кредитная культура. Путин призвал ужесточить наказания за финансовые мошенничества

Необходимо рассмотреть вопрос ужесточения законодательства при нарушениях на рынке финансовых услуг, заявил президент РФ Владимир Путин.

Правоохранительные органы обязаны расчищать рынок финансовых услуг от разного рода незаконных, мошеннических контор. Необходимо рассмотреть и вопросы ужесточения законодательства в этой сфере, передает РИА Новости. Но главное — предотвращать ситуации, когда люди, что называется, без разбора берут эти кредиты, и здесь на первый план выходит информированность граждан, их правовое образование и воспитание культуры потребления финансовых услуг, отметил Путин.

Необходимо также подробно разъяснять, как работает институт банкротства физических лиц, «который открывает возможности для цивилизованного правового избавления от правовой кабалы», считает Путин.