Повышая возраст. Кудрин предложил сократить количество пенсионеров в стране

Председатель совета фонда Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров на девять процентов, или на 3,87 миллиона человек. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы ЦСР.

Как отмечает издание, Кудрин подготовил стратегию развития России до 2035 года, в которой предложил повысить пенсионный возраст: для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Предполагается, что новая система будет вводиться с 2019 года (с шагом в полгода), и таким образом в России останется 38,52 миллиона пенсионеров.

В документе отмечается, что эти изменения помогут создать сбалансированную систему, которая обеспечит пенсионерам приемлемый уровень жизни, передает РИА Новости.

Также ЦСР предлагает ужесточить условия получения выплат, увеличив минимальный стаж работы до 20 лет, а необходимое количество пенсионных баллов — до 52. Сейчас для получения страховой пенсии нужно не менее восьми лет стажа и 11,4 пенсионных балла.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается в России не первый год. По словам президента России Владимира Путина, это тонкая и чувствительная тема, требующая неспешного подхода.