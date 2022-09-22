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Политика > Инициативы

Семейный статус. Правительство обсуждает возможность введения налога на малодетность

12 мая, 11:29
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Президенту РФ Владимиру Путину направили на рассмотрение проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который, в частности, предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу и введение в стране налога на малодетность. Глава Минтруда уже заявил, что его ведомство отрицательно относится к такой инициативе.

Проект концепции был разработан директором Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым совместно с экспертным сообществом, сообщают «Известия». По словам Крупнова, целью законопроекта является повышение статуса многодетных семей, которых в России насчитывается около 1,5 миллиона.

Крупнов сказал, что ответственными за прохождение закона предлагается сделать Министерство обороны и Министерство экономического развития, поскольку в перспективе закон призван содействовать решению проблемы трудовых ресурсов и обеспечению обороноспособности страны.

В рамках этой концепции предлагается разделение многодетных семей на три категории: малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Это, по словам экспертов, позволит дифференцировать меры поддержки и сделать их максимально адресными.

При этом само понятие многодетной семьи в документе определяется как «полная семья, за исключением случаев смерти одного из супругов, имеющая трех и более детей (младший не должен достигать 18 лет)».

В качестве поощрения авторы законопроекта хотят выплачивать многодетным семьям ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тысяч рублей для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тысяч — с пятью-семью и 100 тысяч рублей — при наличии восьми и более детей.

Одновременно с этим концепция предусматривает введение и специального налога на малодетность — для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком. При этом размер денежных отчислений, которые придется платить вышеперечисленным категориям граждан, на данный момент неизвестен.

На следующий день после публикации заметки о законопроекте, 11 мая, глава Минтруда Максим Топилин заявил, что его ведомство негативно относится к инициативе введения налога на бездетность.

На прошлой неделе экономист и бывший советник президента РФ Андрей Илларионов обратил внимание на то, что после трех лет преобладания рождаемости над смертностью в нашей стране смертность населения решительно взяла верх над рождаемостью и в России начался новый период естественной убыли жителей страны.

Уже по итогам 2016 года естественная убыль населения составила 2,3 человека на 1000 населения. При этом скорость, с которой в последнее время она стала расти, не может не производить впечатления — с декабря 2016 года по март 2017 года естественная убыль населения суммарно составила уже 78,4 тысячи человек.

Таким образом, по словам Илларионова, всего за четыре месяца естественная убыль населения «съела» уже девять десятых от кумулятивного естественного прироста, с таким трудом накопленного в течение предшествовавших трех лет. Он отмечает, что снижение рождаемости в России в 2016-2017 годах происходит практически теми же темпами, что и при распаде СССР.

В России уже не первый раз выступают с инициативой обложить налогом семьи с малым количеством детей. Так, еще в 2005 году общероссийская организация предпринимателей «Деловая Россия» призывала ввести налог на бездетность в размере 2-3% от дохода граждан для преодоления демографического кризиса.

Причем введение налога на бездетность тогда предлагали ввести для всех лиц вне зависимости от того, находятся они в браке или нет. В «Деловой России» хотели взимать 2% с дохода в 100 тысяч рублей и 3% c суммы, превышающей эту цифру. Члены организации признавали, что вводить такой налог с 18 лет слишком рано, но в 22-25 лет это могло бы простимулировать рождаемость. Собранные деньги предлагалось направлять, в частности, на субсидирование ипотечных кредитов для молодых семей.

Автор

Олег Корин

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