Вслед за Крымом и Краснодарским краем курортный сбор могут ввести в городах Золотого кольца. Такую возможность не исключил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на Владимирском экономическом форуме.

Регионы, у которых нет нефти и газа, но много достопримечательностей, могут зарабатывать за счет туризма, отметил Антон Силуанов, добавив, что Золотое кольцо со временем можно будет подключить к курортному сбору.

По мнению главы Минфина, это даст городам — участникам маршрута больше возможностей для развития собственной инфраструктуры и малого бизнеса, сообщает «Российская газета».

Напомним, что в начале мая правительство внесло в Госдуму проект закона о курортном сборе. Пока речь идет об эксперименте, который продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Географию нового «налога на отдых» на первом этапе хотят ограничить четырьмя регионами — это Крым, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. После будет принято решение — быть курортному сбору в России или нет. При этом в законопроекте обозначена лишь верхняя планка курортного сбора — 100 рублей в сутки с человека. Окончательный размер сбора регионы установят сами.

Тем не менее глава Ростуризма Олег Сафонов считает, что к введению курортного сбора в России нужно относиться очень осторожно. По мнению Сафонова, выходит дисбаланс: туристы, которые будут останавливаться в частных домах, смогут избежать уплаты курортного сбора. При этом вся нагрузка от этого налога ляжет на постояльцев гостиниц и санаториев.

При этом, по его словам, размер сбора не должен стать обременительным для туристов и не должен негативно отразиться на внутренних турпотоках, привести к их снижению.

Что касается Золотого кольца, Олег Сафонов рассказал, что уже скоро путешествовать по нему на машине станет удобнее — на маршруте должна появиться система современных автокемпингов и автостоянок. Стоимость проекта пока не называется, в самое ближайшее время специалисты приступят к разработке проектно-сметной документации.

Кроме того, в честь юбилея Золотое кольцо может расшириться за счет новых участников. Ростуризм предложил включить в маршрут Тулу и Рязань.