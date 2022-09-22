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Политика > Инициативы

Экозастройка. Российские власти поддержат строительство деревянных домов

26 мая, 18:35
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В Россию уже пришли современные технологии, позволяющие возводить как малоэтажные, так и многоэтажные деревянные здания. Государство, в свою очередь, готово стимулировать спрос — субсидиями и дешевой ипотекой. Вопрос о том, как это делать, станет одним из главных на панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Перспективы лесного комплекса в современной экономике: инновационное развитие».

Житель Архангельска Сергей Пономарев несколько лет назад переехал с семьей в срубовый дом. До этого он жил в панельной пятиэтажке, передает ТАСС. Дом проектировала жена-строитель, за основу был взят типовой проект. Будущее жилище конопатили всей семьей и сэкономили на этом порядка 60 тысяч рублей. В доме есть все необходимые для жизни удобства. Из коммунальных расходов только электричество, за счет которого в доме тепло, светло и есть горячая вода.

Власти в отдельных регионах уже поддерживают курс на деревянное домостроение. Так, жители Ямала смогут получить социальную выплату от государства на строительство деревянного дома. На эти цели из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа выделено 50 миллионов рублей, планируется обеспечить господдержкой 20 семей. Размер социальной выплаты составит 50% от стоимости дома.

Такой программой власти планируют поддержать и местные предприятия лесоперерабатывающей промышленности: согласно условиям, материалы, которые будет использовать участвующий в программе застройщик, должны быть произведены на территории округа.

Власти Карелии планируют применять деревянное домостроение в рамках программы расселения аварийного жилья и ипотечного кредитования.

Но даже при поддержке региональных властей пока что в России деревянное строительство используется не очень активно. В отдельных регионах страны доля социальных объектов, построенных из древесины, составляет 5–10%. При этом в Карелии этот показатель достигает 22%, в Архангельской и Вологодской областях — более 30%.

В мире картина выглядит иначе. Так, в США, Финляндии, Канаде доля деревянных домов в общем объеме малоэтажного строительства составляет более 80%. В Японии этот показатель достигает 45%. В мире из дерева строят и высотки. Сейчас самым высоким зданием, построенным с использованием деревянных конструкций, является 32-метровый жилой дом в Мельбурне.

Автор

Олег Корин

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