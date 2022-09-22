Самовольное проникновение. Минкомсвязи борется с селфи на охраняемых объектах

Минкомсвязь РФ предлагает в качестве меры по борьбе с любителями экстремальных прыжков и селфи на охраняемых объектах расширить список таких объектов, за неоднократное самовольное проникновение на которые назначается уголовное наказание, говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из пояснительной записки к документу, «в настоящее время ответственность за проникновение на охраняемые объекты установлена только в отношении подземных и подводных объектов, таких как транспортные и гидротехнические тоннели, метрополитен, подземные электростанции, емкости для хранения воды, отходов, подводные переходы, части гидротехнических сооружений, военные объекты, передает РИА Новости.

«Вносимый проект федерального закона расширяет перечень объектов, охраняемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о ведомственной или государственной охране, за неоднократное самовольное проникновение на которые лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Предполагается, что эта мера позволит существенно сократить случаи проникновения на рассматриваемые объекты любителей экстремальных съемок и других правонарушителей и повысить антитеррористическую защищенность таких объектов», — говорится в пояснительной записке.

Принятие таких мер, по мнению разработчиков документа, является особенно актуальным на фоне роста случаев, когда граждане самовольно незаконно проникают на такие объекты, чтобы сделать селфи, а также «выполнить прыжки с высотных зданий и сооружений, которые нередко заканчиваются летальным исходом».