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Соизмеримо тяжести. За склонение к самоубийству смогут сажать на 15 лет

17 июля, 19:45
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Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, увеличивающий уголовное наказание за склонение к самоубийству более чем вдвое — до 15 лет лишения свободы, следует из базы данных палаты.

Склонение к самоубийству сейчас карается лишением свободы на срок до шести лет, доведение до самоубийства — от пяти до восьми лет, сообщает РИА Новости.

Поскольку объектами посягательств сегодня в основном являются несовершеннолетние с их неокрепшей психикой, законопроектом предлагается ужесточить меры уголовной ответственности за совершение указанных преступлений, установив нижний предел лишения свободы пять лет, а верхний до 15 лет, говорится в пояснительной записке.

Проект также устанавливает повышенную ответственность — от восьми до 15 лет лишения свободы — за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних, либо заведомо беспомощных или зависимых от виновного, либо заведомо беременной женщины.

Авторами выступили председатель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, а также глава комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев.

Комментируя законопроект, Васильев отметил, что в последнее время все чаще говорят о «группах смерти», через социальные сети ведущих несовершеннолетних к суицидальному поведению.

«Правоохранители не бездействуют, проходят задержания администраторов “групп смерти”. Должен отметить, что эта проблема находит огромный отклик в обществе. О таких группах сразу сообщают администрациям сайтов или в Роскомнадзор, и их эффективно блокируют. Люди понимают, что неостановленное зло придет и в их дом. Появились группы поддержки людей, попавших в трудную ситуацию, люди помогают психологически», — сказал Васильев.

Однако некоторые все же считают, что смогут создавать такие «группы смерти» в интернете безнаказанно, добавил депутат.

«Не получится! Наказание будет соразмерным тяжести преступления. Ведь, по сути, в убийство под видом “смертельной игры” вовлекаются дети и подростки с их неокрепшей психикой. Поэтому наша фракция и подготовила законопроект об увеличении срока наказания до 15 лет лишения свободы за подобные деяния, уравняв их с убийствами», — заявил глава фракции ЕР.

Его первый заместитель по законопроектной работе Андрей Исаев добавил, что эта проблема сегодня существует не только в России.

«В целом ряде стран серьезно озабочены деятельностью подобного рода организаций… Это убийцы наших детей, их надо останавливать и карать за такого рода преступления максимально жестко», — заявил он.

Автор

Олег Корин

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