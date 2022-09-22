Дополнительная маркировка. МВД разрешит россиянам самим выбирать знаки на автомобильных номерах

МВД внесло в правительство законопроект, который позволит гражданам самостоятельно выбирать сочетание цифр и букв в автомобильных номерах, сообщает газета «Коммерсант».

Документ предлагает внести ряд изменений в правила регистрации транспортных средств. Он на законодательном уровне разграничивает понятия «государственный регистрационный знак» — то есть сама металлическая пластина — и «государственный регистрационный номер» — набор цифр и букв, присваиваемых машине, передает РИА Новости. Автовладельцы смогут сами выбирать номер, однако в документе не уточняется, как именно это будет происходить. Порядок проведения процедуры определит правительство.

Кроме того, законопроект даст россиянам возможность получить номера на новый автомобиль непосредственно в автосалоне. Услуга будет платной, но предельные тарифы установит Федеральная антимонопольная служба.

Документ также упростит регистрацию машин с нечитаемыми идентификационными номерами, которые находятся на кузове или на раме. Владельцы проблемных авто смогут пройти экспертизу у криминалиста, после чего на транспортное средство будет нанесена дополнительная маркировка с идентификационным номером.

Законопроект приняли в первом чтении еще в 2013 году, после чего над его текстом работали сотрудники МВД и эксперты. После этого ведомство подготовило пакет поправок к документу, он внесен в правительство и должен будет пройти второе чтение.