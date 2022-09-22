Против мошенников. Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков в 2018 году

В этом году в двух городах пройдет эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями. В случае его успеха россиян могут освободить от обязательной поверки в 2018 году, заявил в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

Эксперимент можно будет сделать в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге, сказал Абрамов. Но не в городе в целом, а в районе или даже отдельном многоквартирном доме. Он отметил, что речь идет о поверке счетчика без его замены.

По его словам, пока Росстандарт обсуждает эту инициативу с Минстроем и Минпромторгом. Сегодня есть договорённость, что до внесения изменений в законодательство будет проводиться централизованная поверка счетчиков в отдельных небольших городах или районах.

«Наше убеждение: это, во-первых, будет дешевле, во-вторых, если мы будем работать не индивидуально с жильцами, а с управляющей компанией, это будет быстрее. Как нам кажется, это позволит исключить мошенничество, когда какие-то непонятные компании навязывают какие-то непонятные услуги по поверке», – заключил Абрамов.