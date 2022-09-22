Физкультура без алкоголя. Правительство одобрило программу оздоровления россиян

Правительство одобрило проект «Формирование здорового образа жизни», цель которого — повысить число россиян, ответственно относящихся к здоровью, сообщается на сайте кабинета министров.

В рамках реализации проекта предполагается к концу 2019 года увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 45%, а к концу 2025 года — до 60%«, говорится в сообщении.

Паспорт проекта утвердили по итогам заседания совета при президенте по стратегическому развитию, прошедшего 26 июля, передает РИА Новости. Инициатива призвана увеличить число россиян, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, снизить потребление табака, а также усовершенствовать законодательство о рекламе, связанное с алкоголем, табаком и нерациональным питанием.

Предполагается повысить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 38% в 2019 году и до 45% в 2025 году. Планируется также снизить долю курильщиков среди взрослого населения с 30,5% в 2017 году до 29,5% в 2019 году и 27% в 2025 году.

Кроме того, власти намерены снизить потребление алкоголя на душу населения с десяти литров в 2017 году до 9,3 литра в 2019 году и до восьми литров в 2025 году.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что проект предполагает специальный блок программы по маркировке продуктов питания на предмет их пользы для здоровья.

Как подчеркнул на заседании совета премьер Дмитрий Медведев, все больше россиян бросают курить и стараются следить за здоровьем. По его мнению, людей нужно мотивировать к занятиям спортом с самого детства, чтобы они сохранили эту привычку на всю жизнь.