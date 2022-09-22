22 августа

Новых
статей
2
Выберите раздел ↓
Политика > Инициативы

Процедура пригодности. «Колхозные леса» спасут, передав их в лесной фонд

19 августа, 09:09
4
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Власти российских регионов в целом поддержали инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) о передаче лесов, находящихся на землях сельскохозяйственного назначения, в лесной фонд, так как эта мера позволит прекратить бесконтрольные вырубки и защитить деревья от пожаров.

Федеральное агентство лесного хозяйства считает, что на такой шаг можно пойти только в том случае, если земли стали непригодны для сельхозработ. При этом опрошенные ТАСС эксперты отметили, что сама процедура перевода территорий в лесной фонд потребует многомиллионных затрат, а изъятие земель приведет к потерям в сельском хозяйстве и ущемлению интересов собственников этих территорий.

В начале августа стало известно, что эксперты Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ планируют подготовить законодательные предложения по переводу лесов, находящихся на землях сельскохозяйственного назначения, в лесной фонд. Координатор центра, депутат Госдумы Владимир Гутенев пояснял, что сейчас проблема по защите бывших колхозных лесов по-прежнему актуальна, поскольку без особого правового статуса они могут полностью исчезнуть, в связи с чем общественники выступают за их перевод в состав земель лесного фонда.

Оценить площадь лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, фактически невозможно, но она насчитывает десятки миллионов гектар, рассказал ТАСС координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

В некоторых регионах, например, в Ярославской области, такие лесные участки составляют почти половину всех лесов.

Заместитель председателя правительства региона Роман Колесов пояснил, что до вступления в силу Лесного кодекса РФ в 2007 году участки с такими лесами приобретали или брали в аренду под видом земель сельскохозяйственного назначения, после чего на них начинали бесконтрольно рубить деревья, имеющие экономическую ценность. При этом никакие мероприятия по восстановлению леса не проводили. Похожая ситуация сложилась и в Тверской области, где были зафиксированы случаи вырубки леса на территории бывших колхозов.

Актуальна эта проблема и для Томской области, рассказал член регионального штаба ОНФ Сергей Жабин. Местные власти при принятии генпланов развития территорий расширяют границы муниципальных образований и сельских поселений — как раз за счет лесов сельскохозяйственного назначения, где растут ценные породы деревьев.

В Челябинской области еще 20 лет назад площадь заросших лесом сельскохозяйственных территорий составляла около 100 тыс. гектаров.

Изменение правового статуса таких земель позволит не только контролировать вырубку леса, но и тушить лесные пожары.

В Федеральном агентстве лесного хозяйства ТАСС сообщили, что в ведомстве считают целесообразным передавать в лесной фонд такие земли только в том случае, если они находятся в запустении и стали непригодны для ведения сельского хозяйства.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Новые методы цензуры. Президент пообещал рекламировать одежду для инвалидов
Новая статья

21 августа

Новые методы цензуры. Президент пообещал рекламировать одежду для инвалидов

Урожайная пятилетка. В Крыму увеличат площадь виноградников почти в 4 раза
Новая статья

Урожайная пятилетка. В Крыму увеличат площадь виноградников почти в 4 раза

Проблемы без налога. Власти Краснодарского края улучшат пляжи после жалоб туристов
Новая статья

Проблемы без налога. Власти Краснодарского края улучшат пляжи после жалоб туристов

Огневой полигон. На нижегородском полигоне испытали новейшую самоходную гаубицу
Новая статья

Огневой полигон. На нижегородском полигоне испытали новейшую самоходную гаубицу

Телефонные провокации. В России появился новый вид спама
Новая статья

Телефонные провокации. В России появился новый вид спама

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Новые методы цензуры. Президент пообещал рекламировать одежду для инвалидов

21 августа 2017

Новые методы цензуры. Президент пообещал рекламировать одежду для инвалидов

За 80 лет истории. Ростовские аграрии бьют рекорды по сбору урожая зерновых

15 августа 2017

За 80 лет истории. Ростовские аграрии бьют рекорды по сбору урожая зерновых

Воздушная дуэль. В сети появилось видео главного авиапарада страны

14 августа 2017

Воздушная дуэль. В сети появилось видео главного авиапарада страны

Физкультура без алкоголя. Правительство одобрило программу оздоровления россиян

07 августа 2017

Физкультура без алкоголя. Правительство одобрило программу оздоровления россиян

21 августа 05:10 Новая статья

Новые методы цензуры. Президент пообещал рекламировать одежду для инвалидов

20 августа 16:57 Новая статья

Огневой полигон. На нижегородском полигоне испытали новейшую самоходную гаубицу

19 августа 09:09

Процедура пригодности. «Колхозные леса» спасут, передав их в лесной фонд

18 августа 18:21

Проблемы без налога. Власти Краснодарского края улучшат пляжи после жалоб туристов

18 августа 15:42

Урожайная пятилетка. В Крыму увеличат площадь виноградников почти в 4 раза

16 августа 13:29

Телефонные провокации. В России появился новый вид спама

15 августа 08:46

За 80 лет истории. Ростовские аграрии бьют рекорды по сбору урожая зерновых

14 августа 11:12

Воздушная дуэль. В сети появилось видео главного авиапарада страны

07 августа 12:30

Физкультура без алкоголя. Правительство одобрило программу оздоровления россиян

04 августа 16:41

Сотрудничество регионов. Древние столицы Руси объединят в новый турмаршрут

02 августа 07:55

Общее пользование. Жители многоквартирных домов смогут выбрать, как платить ЖКХ

01 августа 21:06

Остановка с уловом. Президент России едет в Сибирь на рыбалку

31 июля 04:18

Новые сборы. Авиакомпании будут взимать плату за багаж при невозвратных билетах

30 июля 20:34

Огневая мощь. Парад в честь Дня ВМФ в Севастополе посмотрели более 100 тыс зрителей

28 июля 17:56

Проблемы дорог. Путин призвал главу МВД быть строже с лихачами

27 июля 11:20

Против мошенников. Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков в 2018 году

26 июля 09:42

Моногород и зависимость. В России создают две новых территории опережающего развития

24 июля 18:55

Дополнительная маркировка. МВД разрешит россиянам самим выбирать знаки на автомобильных номерах

22 июля 08:18

Открытия из древности. Уральские дачники нашли бивень мамонта

21 июля 21:59

Государева дорога. Тверская область готова объединить Серебряное ожерелье и Золотое кольцо России

20 июля 09:34

Проблема ответственности. Регионы начали борьбу с долгостроем

17 июля 19:45

Соизмеримо тяжести. За склонение к самоубийству смогут сажать на 15 лет

17 июля 18:53

Борьба с дефицитом. Орловские школьники поменяют учебники на планшеты

14 июля 19:30

Обещание президента. Стройотрядовцы смогут получить бесплатное образование

14 июля 11:46

Вода с кнопкой. Электронный колодец запустили в Томской области

13 июля 16:38

Столица туризма. В Ярославле появится самое высокое в России колесо обозрения

12 июля 18:57

Проверка «успеваемости». В Крыму будут увольнять «безнадежных» чиновников

10 июля 10:55

Лето опаздывает. Синоптики обещают пляжный сезон в Москве

10 июля 10:46

Новая практика. Президент изучает жалобы перед встречами с губернаторами

05 июля 12:27

Разрешенная добавка. В Новосибирске появилось угольное мороженое

05 июля 12:02

Спрос на выходные. Погода не повлияла на снижение туристического потока на курорты России

05 июля 11:53

Экономический бумеранг. Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2018 года

04 июля 19:15

Самовольное проникновение. Минкомсвязи борется с селфи на охраняемых объектах

03 июля 10:51

Новые предприятия. На все компьютеры в России установят отечественные антивирусы

02 июля 20:47

Ветхозаветный потоп. Лето в Центральной России в этом году не наступит

29 июня 21:24

Первые этажи. Госдума может запретить курить у подъездов

28 июня 09:38

Обогащенная служба. Ядерные отходы Арктики будут использовать в мирной энергетике

27 июня 16:49

Воссозданная реальность. Ярославские студенты разработали метод лечения фантомных болей

27 июня 14:01

Футбол без поблажек. Кубок конфедераций в Сочи охраняют 200 девушек-полицейских

26 июня 08:46

Славный труженик. Архангельск отметил День города бразильским карнавалом

24 июня 16:01

Тысячи порций. Жители Хабаровска установили рекорд России по поеданию ухи

23 июня 15:55

Достоверность данных. Президент обязал упростить механизм получения "дальневосточного гектара"

22 июня 14:46

В День памяти и скорби. Минобороны рассекретило отчеты военачальников о первых днях войны

19 июня 04:49

Горячая линия. Власти Сочи освобождают береговую линию благодаря жалобам

18 июня 21:41

Ростовский слет. Почти 200 молодых казаков сдадут нормы ГТО

18 июня 12:20

Гуманность и благородство. Путин отметил серьезные задачи работников медицины

15 июня 20:09

О личном и важном. Владимир Путин ответил на 73 вопроса от россиян

13 июня 12:38

Свердловский вальс. В Екатеринбурге песни о России исполнил многотысячный хор