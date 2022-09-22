Процедура пригодности. «Колхозные леса» спасут, передав их в лесной фонд

Власти российских регионов в целом поддержали инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) о передаче лесов, находящихся на землях сельскохозяйственного назначения, в лесной фонд, так как эта мера позволит прекратить бесконтрольные вырубки и защитить деревья от пожаров.

Федеральное агентство лесного хозяйства считает, что на такой шаг можно пойти только в том случае, если земли стали непригодны для сельхозработ. При этом опрошенные ТАСС эксперты отметили, что сама процедура перевода территорий в лесной фонд потребует многомиллионных затрат, а изъятие земель приведет к потерям в сельском хозяйстве и ущемлению интересов собственников этих территорий.

В начале августа стало известно, что эксперты Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ планируют подготовить законодательные предложения по переводу лесов, находящихся на землях сельскохозяйственного назначения, в лесной фонд. Координатор центра, депутат Госдумы Владимир Гутенев пояснял, что сейчас проблема по защите бывших колхозных лесов по-прежнему актуальна, поскольку без особого правового статуса они могут полностью исчезнуть, в связи с чем общественники выступают за их перевод в состав земель лесного фонда.

Оценить площадь лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, фактически невозможно, но она насчитывает десятки миллионов гектар, рассказал ТАСС координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

В некоторых регионах, например, в Ярославской области, такие лесные участки составляют почти половину всех лесов.

Заместитель председателя правительства региона Роман Колесов пояснил, что до вступления в силу Лесного кодекса РФ в 2007 году участки с такими лесами приобретали или брали в аренду под видом земель сельскохозяйственного назначения, после чего на них начинали бесконтрольно рубить деревья, имеющие экономическую ценность. При этом никакие мероприятия по восстановлению леса не проводили. Похожая ситуация сложилась и в Тверской области, где были зафиксированы случаи вырубки леса на территории бывших колхозов.

Актуальна эта проблема и для Томской области, рассказал член регионального штаба ОНФ Сергей Жабин. Местные власти при принятии генпланов развития территорий расширяют границы муниципальных образований и сельских поселений — как раз за счет лесов сельскохозяйственного назначения, где растут ценные породы деревьев.

В Челябинской области еще 20 лет назад площадь заросших лесом сельскохозяйственных территорий составляла около 100 тыс. гектаров.

Изменение правового статуса таких земель позволит не только контролировать вырубку леса, но и тушить лесные пожары.

В Федеральном агентстве лесного хозяйства ТАСС сообщили, что в ведомстве считают целесообразным передавать в лесной фонд такие земли только в том случае, если они находятся в запустении и стали непригодны для ведения сельского хозяйства.