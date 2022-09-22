Быстрее инфляции. Минздрав предложил повысить цену на крепкий алкоголь

В Минздраве РФ предложили повысить стоимость крепкого алкоголя с содержанием спирта свыше девяти процентов с целью снижения потребления крепких алкогольных напитков, сообщает газета «Известия».

В ведомстве заявили, что крепкий алкоголь должен дорожать быстрее, чем инфляция. В таком случае, полагают в Минздраве, россияне станут меньше употреблять напитки с высоким содержанием спирта, передает РИА Новости.

«Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция», — рассказали «Известиям» в ведомстве.

На сегодняшний день минимальная стоимость пол-литровой бутылки водки составляет 205 рублей, однако Минздрав полагает, что оптимальная цена такой бутылки должна составлять более 300 рублей.

Минздрав отправил в Минфин предложение о повышении стоимости в 2018 году, однако еще не получил ответа.