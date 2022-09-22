Раннее выявление. Регионы получат 270 млн рублей на мониторинг здоровья школьников

Правительство РФ распределило 270 миллионов рублей между 19 субъектам на софинансирование системы мониторинга здоровья школьников с помощью отечественных технологий, передает РИА Новости.

«Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы в рамках подпрограммы “Развитие производства медицинских изделий” государственной программы Российской Федерации “Развитие фармацевтической и медицинской промышленности” на 2013-2020 годы», — говорится в документе.

Средства направляются, в том числе, на оснащение отечественным оборудованием и программными комплексами для обследования здоровья обучающихся с ограниченными возможностями, развитие системы раннего выявления заболеваний, включая проведение медосмотров, скрининг-обследований, отмечается в справке к документу.