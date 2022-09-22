Сэкономить 40 млн. В Сургуте чиновников пересадят со служебных машин на такси

Сотрудники администрации Сургута будут пользоваться не служебными автомобилями, а такси, что позволит сэкономить городскому бюджету 40 миллионов рублей в год, сообщает сайт муниципалитета.

По словам мэра Сургута Вадима Шувалова, речь идет не только о сокращении расходов, но и о развитии сферы услуг, передает РИА Новости.

«В конце июня мы проводили соответствующий опрос, в нем приняло участие более тысячи человек, и более 40 процентов ответили тогда, что минимум раз в неделю ездят на такси. Наша задача — способствовать цивилизованному развитию данного рынка, и считаем, что отказ от служебного автотранспорта направлен в том числе и на это», — написал Шувалов во «ВКонтакте».

Автопарк, которым пользовались чиновники, продадут, а водителей трудоустроят.

«Останется тот минимум служебных автомобилей, который необходим для обеспечения представительских нужд, в том числе для работы с иногородними делегациями», — уточнили в муниципалитете.

В ближайшее время в Сургуте пройдет конкурсный отбор, участвовать в котором смогут только те таксомоторные компании, которые «честно работают на рынке».