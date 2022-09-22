Специальное разрешение. Минздрав против возвращения курилок в аэропорты

Министерство здравоохранения РФ считает недопустимым изменение законодательства, направленного на сокращение потребления табака, в сторону увеличения доступности табачных изделий и мест для курения.

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается разрешить создание запрещенных в настоящее время антитабачным законом специальных помещений для курения в аэропортах, передает ТАСС.

«На данный момент данная инициатива не поступала в Минздрав России. При поступлении предложения Министерство примет участие в ее рассмотрении совместно с экспертным сообществом. Однако дополнительно отметим, что для достижения цели по снижению потребления табака в нашей стране Минздрав считает недопустимым изменение законодательно закрепленных ограничительных мер, направленных на ограничение доступности табачных изделий и возможностей их потребления», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

Антитабачный закон вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 года, он запрещает курить на территории школ и вузов, учреждений культуры и спорта, на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах, нельзя курить на территории санаторно-курортных учреждений, внутри госучреждений и на автомобильных заправочных станциях.

Запрещено курение на борту самолетов (раньше решение о запрете курения в авиалайнерах принимали авиакомпании), в метро и на всех видах общественного транспорта. Курение около и внутри вокзалов, портов и аэропортов также считается нарушением закона. Чтобы закурить, требуется отойти от входа на 15 метров.

После вступления в силу закона в Госдуму не раз вносились инициативы о возвращении курилок в аэропорты, однако ни одна из них пока не была подержана палатой.