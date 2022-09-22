Гарантии премий. Госдума готовит законопроект, уравнивающий трудовые права мужчин и женщин

Законопроект о гендерном равенстве, который будет доработан ко второму чтению, коснется вопросов уравнения в трудовых правах мужчины и женщин и уравнения зарплат и премий, сказала зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Ранее сообщалось о том, что комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей решил создать временную рабочую группу для доработки ко второму чтению законопроекта «О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации», передает РИА Новости.

«Чтобы не пугать никого и чтобы у всех отложилось в голове, чем мы будем заниматься. Конституция нам даёт права всем равные, но возможности разные. Поэтому мы ко второму чтению (законопроекта) выносим равенство в трудовых отношениях. Именно с таким подходом (глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству) Павел Крашенинников сказал, что в это можно входить и работать над этим. Выравнивать зарплаты, премии, убирать “стеклянный потолок” во многих профессиях для женщин и список запретных профессий убирать. Вот чем мы будем заниматься», — сказала Пушкина на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Она полагает, что это вызовет большое обсуждение в обществе.