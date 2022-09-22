В интересах детей. В России появятся выплаты за рождение первого ребенка

Владимир Путин на заседании Координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы предложил ввести с 2018 года ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка до достижения им полутора лет.

По его словам, сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой, сообщает «Российская газета».

В среднем пособие составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019-м — 10 836 рублей, в 2020-м — 11 143 рубля.

Глава государства также заявил о запуске программы по субсидированию процентной ставки по ипотеке для семей со вторым и третьим ребенком, начиная с 2018 года.

Как отметил Владимир Путин, средневзвешенная ставка по ипотеке, по данным ЦБ, составляет 10,5%. Если семья со вторым или третьим ребенком возьмет ипотеку по этой ставке, то с оплатой доли в 4,5% поможет государство, а семье останутся 6%.

Президент добавил, что эта программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер.

Также Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также расширить сферу его применения. Он добавил, что материнский капитал теперь можно будет использовать и на оплату услуг дошкольного образования — на уход и присмотр за ребенком с двухмесячного возраста.