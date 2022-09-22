Бережливое производство. Эксперты предложили сделать поликлиники более дружелюбными для пациентов

Эксперты предлагают внедрить единый стандарт качества работы поликлиник, который охватит все нюансы — от парковок до внешнего вида врачей. «Народный стандарт качества работы поликлиник», разработал Общероссийский народный фронт, в понедельник их обсудят на «Форуме Действий», а дальше документ будет передан в правительство, чтобы на его основе подготовили профессиональный управленческий стандарт в здравоохранении.

Так, стандарт требует, чтобы прилегающая к поликлинике пешеходная зона была без луж, грязи и прочих препятствий, чтобы покрытие пешеходных дорожек на территории поликлиники не имело дефектов, которые бы создавали риски для падения и травмирования людей, сообщает «Российская газета».

Ширина входной двери в поликлинику должна обеспечивать свободный проезд в нее человека на инвалидной коляске, порогов быть не должно, а перед входом должен быть пандус, по которому маломобильный человек сам сможет въехать (он должен быть установлен под углом 5-8 градусов).

Перед лестницей у входа в поликлинику необходимо предусмотреть кнопку вызова персонала, которая была бы видна с любой точки и доступна для людей с особенностями здоровья. Также должен быть работник, «прикрепленный» к этой кнопке и ответственный за сопровождение инвалида.

«Сейчас в некоторых поликлиниках такие кнопки есть, но, как правило, они не работают, так как нет специалиста, за которым была бы закреплена обязанность реагировать на ее сигналы», — пояснили «Российской газете» в пресс-службе ОНФ.

Следующий блок стандартов посвящен записи на прием к врачу через Интернет, инфомат или по телефону. В частности, предлагается назначать ответственного за размещение талонов в системе записи на прием, за актуальностью расписания работы врачей. Сейчас зачастую инфоматы есть, а талонов в них нет (потому что их просто забыли в них загрузить) или график работы врачей в них устаревший.

Для записи по телефону должны появиться колл-центры, которые бы обеспечивали бесперебойную работу телефона. В Москве, к примеру, это есть, но в большинстве других городов страны — нет, отмечают в ОНФ.

Стандарт предполагает, что людей записавшихся на прием, нужно оповещать о его отмене или переносе. График отпусков врачей должен составляться с учетом периодов резкого роста посещений (весна, осень, 1 сентября). Также должна быть предусмотрена возможность для пациентов попасть на прием к врачу в субботу. Для выписки рецептов или направлений на лабораторные и другие исследования, если пациент не нуждается в консультации врача в день обращения, должны быть кабинеты доврачебного приема.

Приоритет в размещении на первом этаже должен отдаваться кабинетам рентгена и флюорографии, травматолога, хирурга, забора крови и сдачи анализов, а также кабинету для проведения приема маломобильных групп граждан (в случае отсутствия лифта), причем, по возможности, врачами всех профилей. Кабинеты врачей с большим потоком пациентов не должны размещаться рядом.

Униформа персонала поликлиники должна иметь различия в соответствии с должностью: врач, медсестра, младший медицинский, технический персонал. У каждого должен быть бейдж с ФИО сотрудника и должностью, написано в стандартах.

«Значительная часть организационных вопросов, беспокоящих граждан, решается “здесь и сейчас”, без особых финансовых затрат, с помощью грамотного управления, — отмечает координатор проекта ОНФ “Народная оценка качества” Виктор Рожков. — Конечно, на руководстве поликлиники лежит большая нагрузка, постоянная отчетность и ответственность за здоровье людей. Для главврача порой оргвопросы, тревожащие пациентов, выглядят малозначительными. Своим “Народным стандартом” мы помогаем увидеть эти проблемы и обратить на них внимание».

Часть проблем можно решить за счет средств, выделяемых на капремонты. В план работ можно заложить перепланировку, благодаря которой повысится проходимость и организованность движения пациентов. Также важно учесть возможность разделения потоков больных и здоровых детей, оборудовав помещение лечебного учреждения отдельными входами и выходами, продолжает Виктор Рожков.

Кроме того, планируя капремонт, руководство медучреждения может заложить и благоустройство территории. Один из острых вопросов, волнующих мам — отсутствие крытых площадок для колясок. В здание с ними, как правило, не пускают. Приходится оставлять транспорт на улице без присмотра.

«По нормативам нахождение колясок внутри медучреждений запрещено. Но что делать родителям? Во время непогоды, коляски, оставленные на улице, насквозь промокают. Как туда положить ребенка? А ведь можно еще на этапе планирования спроектировать парковку для них. Всего-то нужен защищающий от осадков, пыли и солнечных лучей навес, а также несколько столбиков, чтобы прикрепить замком детский транспорт и обезопасить от кражи», — продолжает Виктор Рожков.

Разумный подход к применению принципов «бережливого производства» за счет грамотной организации всех процессов позволит сэкономить значительный объем ресурсов, сократить очереди, ускорить сдачу и выдачу результатов анализов, упростить запись на прием к врачу.