Удаленное лечение. Большое количество новаций в российские законы вступит в силу 1 января

Большое количество новаций в российские законы вступит в силу в первый день нового года. Начнет выплачиваться пособие на первого ребенка. Увеличится минимальная зарплата. Вырастут пенсии и зарплаты других категорий граждан. Увеличатся акцизы на автомобили и бензин, сообщает ТАСС. Врачи смогут лечить нас удаленно.

Согласно закону, принятие которого инициировал Владимир Путин, при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет семья будет получать ежемесячное пособие. Платить его будут исходя из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой. Например, в Москве семья сможет получать выплату, если ее общий доход не превышает 84,3 тыс. руб. в месяц. В этом случае сумма ежемесячного пособия составит 14 252 руб.

Пособия будут получать около 340 тыс. семей ежегодно. Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. руб., в 2019 году — 10,8 тыс. руб., в 2020 году — 11,1 тыс. руб.

Для оформления пособий родителям детей необходимо будет обратиться в органы социальной защиты населения или написать заявление в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, ежемесячное пособие, согласно новому закону, сможет получать и семья, в которой родится второй ребенок. Но это не новое пособие. Речь о том, что на второго ребенка положен материнский капитал. Новация состоит в том, что с 1 января 2018 года по желанию родителей маткапитал может выплачиваться ежемесячно. Для этого нужно подать соответствующее заявление в ПФР.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 9489 руб. От размера МРОТ зависит повышение зарплат, больничных и других пособий. Закон коснется порядка 4 млн россиян.

По словам премьер-министра страны Дмитрия Медведева, после этого повышения МРОТ составит 85% от величины прожиточного минимума.

Согласно закону, к 1 января 2019 года МРОТ должен быть доведен до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения.

Пенсии по старости увеличатся с 1 января 2018 года на 3,7%, средняя прибавка составит 500 руб. Если в 2017 году средний размер пенсий составлял 13,8 тыс. руб., то в 2018 году он увеличится до 14,3 тыс. руб. Повышенные пенсии начнут получать почти 40 млн неработающих пенсионеров. Пенсии работающих пенсионеров заморожены с 2013 года, в 2018-м индексация также не предусмотрена.

Оклады денежного содержания российских военнослужащих с 1 января 2018 года повышаются на 4%, а пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы. Эти меры затронут в общей сложности 2,6 млн человек в стране. Кроме того, к военным пенсионерам приравниваются сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Нацгвардии, противопожарной охраны и другие. Также с 1 января вступит в силу закон, дающий право правительству расширять перечень банков, через которые можно производить выплаты пенсий военным пенсионерам. До сегодняшнего дня пенсии выплачивались лишь через филиалы Сбербанка и организации федеральной почтовой связи.

Социальные пенсии начнут получать дети, от которых матери отказались в роддоме; найденные на улице; подкидыши, то есть все те, у кого при регистрации отсутствовали сведения о родителях. Таким детям вплоть до достижения 18-летнего возраста будет выплачиваться пенсия в размере 10 068 руб. в месяц. В случае поступления в вуз на очное отделение пенсия будет выплачиваться вплоть до 23 лет.

На 4% вырастут месячные оклады федеральных госслужащих и дипломатических работников МИД. Численность таких работников, по данным Минтруда, на конец 2016 года составляла 500 тыс. человек. Последний раз индексация окладов госслужащих проходила в 2013 году, тогда она составила 5,5%.

Меньше всего, с 43 руб. до 45 руб. за 1 л.с., возрастет ставка для автомобилей с мощностью двигателя от 90 до 150 л.с. А вот акцизы на мощные авто повысятся существеннее. Кроме того, появится новая дифференциация акцизов для мощных автомашин. Категория, к которой сейчас относятся все машины с двигателем мощностью от 150 л.с., поделится сразу на несколько категорий. Производителям автомобилей мощностью 200–299 л.с. нужно будет платить 925 руб. за 1 л.с.; мощностью 300–399 л.с. — 965 руб.; 400–499 л.с. — 1084 руб. и, наконец, при мощности свыше 500 л.с. — 1302 руб. за 1 л.с.

Вырастут акцизы на дизельное топливо и бензин — на 50 коп. за 1 л.

Вступит в силу закон, предусматривающий оказание медпомощи посредством дистанционных консилиумов медиков между собой и консультаций пациента врачом, включая дистанционный мониторинг состояния здоровья больного.

В то же время в документе указано, что дистанционная консультация больного его лечащим врачом возможна, только если первичный прием и осмотр пациента врач уже провел очно.

Кроме того, планируется, что через портал госуслуг и личный кабинет пациент сможет получать персональную медицинскую информацию, делать выписки из истории болезни, самостоятельно отслеживать статус медицинских тестов и многое другое. Реализация закона потребует подключения всех медицинских учреждений к интернету и к Единой государственной информационной системе.