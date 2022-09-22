Комиссия по реформе. Чиновников будут стимулировать да деньги от сокращения госслужащих

Министерство финансов России подготовило проект постановления правительства о сокращении предельной численности федеральных госслужащих и работников федеральных органов исполнительной власти. Текст проекта размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Высвободившиеся в результате средства предлагается направить на материальное стимулирование федеральных госслужащих и работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, передает РИА Новости.

Кроме того, Минфин предлагает увеличить объем бюджетных ассигнований на материальное стимулирование чиновников пропорционально сокращению средств на оплату труда госслужащих в расчете на год. При этом бюджетные ассигнования на стимулирование будут сохраняться на очередной и последующие годы.

Предложения от ведомств по оптимизации системы управления и структуры будут направляться в течение месяца в комиссию по административной реформе и поступать на рассмотрение в Министерство финансов.