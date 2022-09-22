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Политика > Инициативы

Объем гарантий. Налоговую амнистию могут продлить до марта 2019 года

31 января, 18:45
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В Госдуму внесен пакет законопроектов, предусматривающий продление амнистии капиталов (налоговой амнистии) до 1 марта 2019 года. Предложение может быть рассмотрено на пленарном заседании 7 февраля, сообщается на сайте парламента.

Законопроекты предусматривают проведение второго этапа амнистии капиталов в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, при этом в полном объеме сохраняется объем гарантий для декларантов, воспользовавшихся предоставленной возможностью декларирования в ходе первого этапа, указывает ТАСС.

Для тех, кто подаст декларацию на втором этапе, предусматривается такой же объем гарантий, который предоставлялся в ходе первого этапа. Согласно законопроектам, тем, кто представит свои декларации на втором этапе, предоставят возможность указать в декларации не только те счета (вклады) в зарубежных банках, которые были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и те из них, которые были закрыты на дату предоставления декларации.

Амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года и давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен на это они освобождались от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды. Бизнесменам достаточно было задекларировать активы, уплачивать налоги и переводить активы в Россию не требовалось, за исключением средств на счетах в странах из списка офшоров.

При этом, отмечает газета «Ведомости», закрытые счета под амнистию не подпадали. Условия повторной амнистии будут выгоднее, чем в 2015-2016 годах: владельцы выведенного из страны капитала смогут задекларировать у налоговиков не только открытые, но и закрытые на дату подачи декларации иностранные банковские счета.

Амнистия капиталов в России в 2016 году собрала 7,2 тыс. деклараций, но Минфин рассчитывал на большее, пояснял ранее глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.

Президент Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений в декабре 2017 года поручил продлить срок возвращения бизнеса в российскую юрисдикцию. Конкретики пока нет, но, по словам Силуанова, речь может идти, в частности, о среднем бизнесе, который побоялся воспользоваться амнистией в 2016 году.

Если в 2015-м власти пытались простимулировать российский бизнес, имеющий активы за рубежом, платить налоги в России, то теперь ситуация изменилась: сам бизнес может быть заинтересован в возвращении капиталов на родину в связи с тем, что США планируют новые санкции в отношении бизнесменов, которые поддерживают политику Кремля. В Кремле в конце декабря прямо заявили, что амнистия капиталов направлена на защиту российских активов от возможных посягательств на Западе.

В начале августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал документ о введении новых санкций против России, которые называют самыми масштабными со времен начала санкционной политики США в 2014 году, а в начале 2018 года министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что готовятся новые санкции на основе «кремлевского доклада».

Автор

Олег Корин

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