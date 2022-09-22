Безрецептурные супермаркеты. В России может закрыться половина работающих аптек

Одним из последствий осуществления планов Минпромторга по продаже безрецептурных лекарств в супермаркетах станет закрытие большого количества аптек в России, пишет газета «Коммерсант». В первую очередь могут пострадать региональные сети, говорят участники рынка.

Данная идея обсуждалась в правительстве с 2014 года, ее инициатором выступил вице-премьер Игорь Шувалов. Соответствующий законопроект, разработанный Минпромторгом по поручению правительства, появился в конце 2017 года.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств. Публичное обсуждение законопроекта завершилось 17 января, против него проголосовали 99,55% экспертов.

Крупнейшая российская аптечная сеть «Ригла», включающая одноименные аптеки, а также «Будь здоров!» и «Живика», в случае принятия законопроекта может закрыть почти половину из своих 1 086 точек, сообщил изданию гендиректор сети Александр Филиппов.

«Сегодня 743 объекта находятся в непосредственной близости от продуктового ритейла. Если законопроект будет утвержден, скорее всего, эти аптеки будут подлежать закрытию», — предсказывает топ-менеджер.

Более половины объектов компании «Неофарма» (462 аптеки «Неофарма» и «Столичка») тоже могут оказаться под угрозой закрытия, подтвердил газете гендиректор сети Евгений Нифантьев.

В Минздраве также выступают против законопроекта. Там говорят, что проблемы доступности лекарств для населения нет, а способность магазинов обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств вызывает сомнение.