Образовательный кредит. Минобнауки гарантировало 57% бюджетных мест в ВУЗах

В России увеличится количество бюджетных мест в вузах по нескольким специальностям, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

«В этом году мы увеличиваем на большое количество процентов бюджетных мест по медицинским специальностям, по педагогическим специальностям, инженерным, айтишным. По рынку труда в первую очередь», — сказала Васильева в интервью телеканалу «Россия-24».

Она отметила, что в целом будет гарантировано 57% бюджетных мест, передает «Интерфакс». Глава Минобрнауки также сообщила, что в России в скором времени появится возможность взять образовательный кредит.

«У нас завершаются все работы по правовой базе. Я думаю, в ближайшее время мы выйдем на соглашение с банками. Потому что я считаю, что это замечательная вещь, которая даст возможности нашим детям», — сказала Васильева.

Кроме того, глава Минобрнауки выступила за сокращение числа школьных олимпиад. «Количество олимпиад должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская олимпиада идет, конечно, вне обсуждения, все остальные олимпиады должны быть четко обоснованы», — заявила министр.

Она уточнила, что изменения системы школьных олимпиад могут произойти уже в грядущем учебном году, передает РИА Новости. Коснутся преобразования тех олимпиад, где были выявлены явные несоответствия результатов участников их баллам на ЕГЭ.

Также Васильева пообещала пресечь втягивание школьников в политические кампании, к чему ее ранее призвала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Это обращение абсолютно своевременно. Все моменты, все возможности поползновения использовать наших детей, конечно, будут исключены, потому что этого делать нельзя», — подчеркнула Васильева.