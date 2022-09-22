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Политика > Инициативы

Без уведомления. МЧС хочет проводить проверки торговых центров внезапно и регулярно

Кемерово
01 апреля, 14:00
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МЧС России разработало предложения, изменяющие порядок проведения проверок противопожарного состояния торговых центров после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

Он объяснил, что сейчас проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые могут арендовать или владеть отдельными помещениями в торговых центрах, а не сам объект.

«МЧС разработаны предложения по изменению федерального закона “О защите прав предпринимателей”, которые позволят государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас», — сказал Еникеев.

Кроме того, сообщил он, предлагается проверки торговых центров проводить не реже одного раза в год независимо от того, выявлены ли нарушения или нет, и сделать их внезапными. «Проблематично проверить работу противопожарных систем, состояние эвакуационных выходов, если предупредить собственника заранее, поэтому проверку предполагается сделать без предварительного уведомления владельцев и арендаторов», — отметил Еникеев.

Сейчас пожарному надзору надо предупреждать юридическое лицо за три дня.

«За это время можно открыть эвакуационные двери, взять в аренду огнетушители, включить сигнализацию на тот момент, когда придет инспектор. И такое делается повсеместно», — рассказал Еникеев.

По его словам, МЧС также предлагает вернуть госпожнадзор МЧС России в число ведомств и организаций, участвующих в согласовании документов на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий. Сейчас все эти вопросы находятся в ведении государственного строительного надзора.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали, среди них 27 детей. В ходе расследования выяснилось, что сигнализация была отключена, а все пожарные выходы — закрыты.

Автор

Олег Корин

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