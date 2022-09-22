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Политика > Инициативы

Прекратить псевдорасчеты. В России создадут национальный стандарт типовых дорог

19 апреля, 12:14
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Национальный стандарт с типовыми конструкциями дорог появится в России по примеру ряда стран, чтобы в регионах не приходилось при строительстве магистралей проводить расчеты, которые можно выполнить заранее. Об этом сказал на круглом столе «Инновации в дорожном строительстве» в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) президент Ассоциации «Росасфальт» Николай Быстров, сообщает ТАСС.

«Мы договорились с “Евроцементом”, который финансирует разработку документа…, и следующий шаг — должен появиться фактически национальный стандарт с типовыми конструкциями дорог. Есть задача создать общий альбом типовых дорожных конструкций по немецкому, по мировому образцу и прекратить псевдорасчеты, которые ведут люди во многих субъектах», — сказал Быстров.

Он добавил, такая практика имеется, например, в Германии, где отдельный расчет ведут только для дорог высоких категорий.

«Все остальное — типовые конструкции дорожных объектов. Создание такого документа с типовыми конструкциями необходимо уже в этом году… В том числе и потому, что кадров в 80 регионах, чтобы решать эти задачи, сегодня нет» — подчеркнул он.

Главная тема четвертого Ялтинского международного экономического форума — «Будущее мира. Будущее России».

Автор

Олег Корин

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