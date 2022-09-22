Уровень с первого раза. ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права

ГИБДД предложила объединить площадку и город при сдаче экзамена на водительские права, заявил глава ведомства Максим Черников. Нововведение позволит сократить количество аварий на дорогах и улучшить подготовку водителей.

«Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки», — передает слова главы ГИБДД газета «Коммерсантъ».

При этом Черников отметил, что для оценки навыков водителей на площадке достаточно проверки в рамках автошколы, передает РИА Новости. По его словам, основные трудности возникают именно в дорожном потоке. Глава ГИБДД подчеркнул, что ряд автошкол не могут обеспечить необходимый уровень подготовки водителей.

«Остаются вопросы к обучению в автошколах. Многие организации не обеспечивают подготовку такого уровня, чтобы человека можно было выпустить на дорогу. В результате не более восьми процентов претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза. Это, конечно, слабый уровень подготовки», — констатировал Черников.

Чиновник добавил, что в 2017 году количество аварий с участием неопытных водителей снизилось на 15 процентов, что, по его мнению, стало результатом предыдущих усложнений экзаменов на права. До этого, добавил Черников, аварийность только росла.