Разные темпы. Минфин и Минтруд предложили две разные пенсионные реформы

В правительстве подготовили два варианта пенсионной реформы: Минфин предлагает повысить возраст выхода на пенсию для мужчин на пять лет (до 65 лет), для женщин — на восемь (до 63 лет). В Минтруде между тем настаивают, что пенсионный возраст для женщин должен быть на три года меньше, сообщает РБК со ссылкой на федеральных чиновников и источник, близкий к кабинету министров.

Как стало известно изданию, в двух ведомствах также различаются подходы и к темпам пенсионной реформы. Так, в Минфине считают, что увеличение пенсионного возраста следует производить на год через каждые шесть месяцев. А в Минтруде — на один год за год. Ожидается, что изменения могут начаться уже с 2019 года.

При этом официальные представители Минтруда отказались комментировать журналистам эту тему, а в Министерстве финансов и вовсе заявили, что ведомство не направляло правительству предложения относительно повышения пенсионного возраста.

«В настоящий момент в ведомстве просчитываются различные предложения по изменению пенсионной системы, ведется их обсуждение с заинтересованными ведомствами. Реализация рассматриваемых предложений будет направлена на обеспечение более высоких темпов индексации пенсий в соответствии с указом президента от 7 мая 2018 года», — подчеркнули в Минфине.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники в Белом доме сообщил о том, что правительство обсудит повышение пенсионного возраста в первоочередном порядке. По информации издания, изменения также вступят в силу уже с 2019 года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что принципиальное решение о необходимости повысить пенсионный возраст в правительстве уже принято и теперь нужно установить параметры пенсионной реформы.

Непубличные дискуссии по этому вопросу идут в правительстве как минимум с 2015 года, однако до последнего момента их участники отказывались признавать не только наличие какого-либо решения по этому вопросу, но и формальное внесение его в повестку обсуждений Белого дома.

По последним опросам, только 6% жителей России одобряют повышение пенсионного возраста. 53% россиян при этом устраивает нынешний возраст выхода на пенсию, а 35% сказали, что пенсионный возраст нужно снизить.

Респонденты, высказавшиеся за повышение пенсионного возраста, отметили, что считают оптимальной планку в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин. Выбравшие в качестве ответа снижение пенсионного возраста в среднем сочли лучшей планку 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.