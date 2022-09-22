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Политика > Инициативы

Выходной сердечникам. Рабочий день могут сократить из-за жары

22 июня, 10:26
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В жаркую погоду рабочий день можно сокращать, заявили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

«Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда», — сказали в ведомстве.

В частности, пояснили в пресс-службе, в жаркие дни необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например за счет кондиционирования, давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, а также следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.

Роструд напомнил, что продолжительность рабочего времени при отклонении температуры от нормы устанавливается санитарными нормами и правилами. Если температура достигла 28,5 градуса, рекомендуется сокращать рабочий день на час, при повышении до 29 градусов — на два, а при жаре в 30,5 градуса — на четыре часа.

При этом для сотрудников, чья работа связана с постоянной ходьбой, физическими нагрузками, переноской тяжестей, рабочий лень сокращается и при более низкой температуре — от 26,5 до 27,5 градуса.
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов считает, что в жаркую погоду следует предоставлять дополнительные выходные людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Такое предложение он направил главе Минтруда Максиму Топилину и министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

Федерация независимых профсоюзов поддержала эту идею, но отметила, что необходимо продумать механизм, чтобы у работников не возникло проблем с работодателями.

Автор

Олег Корин

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