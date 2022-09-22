Законопроект с занесением. Россиян смогут увольнять в связи с утратой доверия

Минтруд России разрабатывает законопроект о включении в трудовой кодекс нормы, которая позволит увольнять сотрудника в связи с утратой доверия, передает «Интерфакс».

«Установление такой меры юридической ответственности как увольнение в связи с утратой доверия, по нашему мнению, поможет дисциплинировать как работодателей, так и работников. Осознавая возможность быть уволенным в связи с утратой доверия и занесения соответствующей записи в трудовую книжку, работник станет серьезнее оценивать возможные риски и последствия своих недобросовестных действий», — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

В ближайшее время будет предложено обсудить законопроект с заинтересованными сторонами, чтобы учесть интересы как работников, так и работодателей, государства.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что такая норма не должна ударить по работникам. По мнению Минтруда, важно «не допустить возможность увольнения в связи с утратой доверия как сведения с ним счетов, мести или иных неправомерных действий со стороны работодателя».

«Такая процедура, по нашему мнению, должна быть четко прописана и должна основываться на результатах дисциплинарной проверки», — отметили в пресс-службе.

Сейчас в связи с утратой доверия в России могут быть уволены госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Трудовой кодекс РФ предусматривает увольнение в связи с утратой доверия, но лишь для категорий сотрудников, «непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности».