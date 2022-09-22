Меры недееспособны. Штраф за бизнес без лицензии могут повысить в 40 раз

Депутаты от партии «Единая Россия» предложили в 40 раз увеличить штрафы за предпринимательскую деятельность без регистрации или образования юридического лица, сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст документа и главу экспертно-консультативного совета (ЭКС) «Единой России» Дмитрия Сазонова.

Сейчас за подобные действия предусмотрен административный штраф в размере от 500 руб. до 2 тыс. руб. Авторы законопроекта предлагают повысить его так, чтобы за первое правонарушение платили от 5 до 10 тыс. руб., а за последующие от 20 до 30 тыс. руб.

По мнению авторов законопроекта, существующие меры недееспособны, поскольку их размер меньше пошлины, установленной за регистрацию индивидуального предпринимателя и юридического лица. При этом размер действующих штрафов был установлен более 10 лет назад, и указанные суммы «обесценились».

Как уточняет издание, законопроект поддержали в Минюсте, а также в ЭКС и координационном совете «Единой России». При этом в партии считают, что указанную в нем сумму штрафа необходимо снизить.