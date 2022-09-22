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Политика > Инициативы

Дополнительное развитие. В российские школы могут вернуть пятидневку

05 сентября, 11:44
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Современные школьники очень перегружены, свободная суббота могла бы дать им шанс отдохнуть от напряженного школьного графика и посвятить время дополнительному развитию, считает заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

«Реальность такова, что дети очень перегружены. Ведь мы пытаемся совместить классическое образование ХХ века с требования и задачами сегодняшнего it-века. Суббота сегодня — это и возможность немного передохнуть от напряженного школьного графика, и шанс заняться дополнительным образованием и спортом», — сказала Гурцкая РИА Новости.

Она отметила, что звучащие инициативы о переходе на пятидневную учебную неделю «правильные», и их «поддерживают родители», передает РИА Новости. По мнению общественницы, стоит подумать и о продолжительности уроков.

«Напомню, что есть ряд исследований, которые показывают, что эффективнее сорока-, а не сорокапятиминутные занятия», — добавила Гурцкая.

Ранее пресс-служба министерства образования Московской области сообщила, что школы Подмосковья с 1 сентября переходят на пятидневный режим обучения, все муниципалитеты получили соответствующие рекомендации.

Автор

Олег Корин

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