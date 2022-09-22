Выведение с рынка. В России могут запретить продажу табака после 2050 года

Министерство здравоохранения России подготовило проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2019–2030 годы, сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на копию документа. Подлинность проекта подтвердили в Минздраве, в Минфине сказали, что пока не получали концепцию.

«Основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения» и возможный вывод табачной продукции из оборота после 2050 года. Как рассчитывает ведомство, к 2040–2050 году только 5% будут курить. Согласно данным на 2016 год, курили 30,9% россиян. К 2025 году Минздрав намерен снизить этот показатель до 25%, сообщает kommersant.ru.

В качестве меры, которые будут способствовать сокращению потребления табака, предлагается «предотвратить распространение новых форм и видов табачных изделий, в том числе, которые потребляются путем нагревания табака». Минздрав предлагает адвалорную и специфическую ставку акциза до среднего уровня среди стран Евросоюза, ввести требования к цвету и размеру сигаретной пачки, а также ввести меры, предотвращающие продажу нелегальных табачных изделий.

Позже Минздрав подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка.

«В концепции есть про снижение к 2050 году распространенности потребления табака до 5% среди населения и последующее рассмотрение вопроса о последовательном выведении с рынка», — сказал замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Ранее сообщалось, что Минздрав совместно с экспертами прорабатывает вопрос введения «обезличенных» пачек сигарет и хочет сократить число разрешенных мест для курения. Новые меры разрабатываются в рамках антитабачного законодательства.