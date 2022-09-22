Жесткий контроль. Роспотребнадзор проверит температурный режим на соцобъектах

В связи с сильным похолоданием и началом эпидемии гриппа и ОРВИ специалисты Роспотребнадзора во всех регионах России усилили контроль за соблюдением температурного режима на социальных объектах. В первую очередь речь идет о больницах, школах, детских садах, домах престарелых и интернатах.

Специалистами службы в субъектах РФ усилен контроль за материально-техническим состоянием объектов социальной инфраструктуры, прежде всего, лечебно-профилактических, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также домов (интернатов) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, передает РИА Новости.

Особое внимание уделяется готовности систем отопления к работе в зимний период, эффективности функционирования нагревательных и отопительных приборов по поддержанию необходимого температурного режима в помещениях, состоянию остекления и переплетов окон, дверей и их теплоизоляции.

Кроме этого, чтобы не допустить распространение простудных заболеваний среди населения, Роспотребнадзор взял под жесткий контроль соблюдение режима прогулок детей в детских садах, проведение в образовательных учреждениях спортивно-массовых мероприятий на открытом воздухе, а также создание условий для работающих на открытом воздухе.