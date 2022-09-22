Недетская нагрузка. Ко Дню учителя в России начали менять зарплаты педагогов

Премьер также подчеркнул, что от квалификации педагогов, их неравнодушного отношения к делу и широкого кругозора зависит мировоззрение, система ценностей, здоровье подрастающего поколения, а значит, и будущее страны.

Министерство науки и образования РФ разрабатывает новый проект, планируя изменить положение по оплате труда учителей. Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева в интервью газете «Комсомольская правда».

Поскольку зарплата учителя привязана к «уровню нагрузки», некоторые учителя при стандартной норме 18 часов работают 35-40 часов в неделю, что примерно соответствует 8 урокам ежедневно. Таких преподавателей министр образования назвала «единичными случаями» и заявила, что в среднем по России учитель имеет 1,3 ставки.

Она также добавила, что после введения предельного уровня нагрузки «свалить» на учителя 40 часов в неделю не удастся, хотя и не исключила, что некоторые преподаватели захотят добровольно взять на себя нагрузку сверх нормы.

Ольга Васильева была назначена на должность министра образования и науки 19 августа 2016 года. Ранее она занимала пост замначальника Управления президента по общественным проектам.