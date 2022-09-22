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Политика > В России

Недетская нагрузка. Ко Дню учителя в России начали менять зарплаты педагогов

05 октября, 11:20
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Всемирный день учителя отмечается в среду. В СССР и России День учителя с 1965 года по 1994 год праздновался в первое воскресенье октября. На основании указа президента России от 3 октября 1994 года День учителя отмечается 5 октября.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских учителей с профессиональным праздником, поблагодарил их за заботу о детях и благородный, нелегкий труд.

Сердечно поздравляю вас с Днём учителя. Мы отмечаем этот праздник фактически всю жизнь. Сначала – как школьники и студенты, потом – как родители. И отмечаем его с особой теплотой и благодарностью к своим наставникам… Большое спасибо за заботу о наших детях, за ваш благородный, нелёгкий, очень важный для общества труд. Василий Осипович Ключевский говорил: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь». Именно так, с любовью, вы открываете дорогу своим ученикам к их будущим достижениям, учите их самостоятельно и творчески мыслить, принимать решения, нести ответственность за свой выбор, добиваться результатов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, РИА Новости

Премьер также подчеркнул, что от квалификации педагогов, их неравнодушного отношения к делу и широкого кругозора зависит мировоззрение, система ценностей, здоровье подрастающего поколения, а значит, и будущее страны.

Министерство науки и образования РФ разрабатывает новый проект, планируя изменить положение по оплате труда учителей. Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева в интервью газете «Комсомольская правда».

Поскольку зарплата учителя привязана к «уровню нагрузки», некоторые учителя при стандартной норме 18 часов работают 35-40 часов в неделю, что примерно соответствует 8 урокам ежедневно. Таких преподавателей министр образования назвала «единичными случаями» и заявила, что в среднем по России учитель имеет 1,3 ставки.

Она также добавила, что после введения предельного уровня нагрузки «свалить» на учителя 40 часов в неделю не удастся, хотя и не исключила, что некоторые преподаватели захотят добровольно взять на себя нагрузку сверх нормы.

Ольга Васильева была назначена на должность министра образования и науки 19 августа 2016 года. Ранее она занимала пост замначальника Управления президента по общественным проектам.

Автор

Олег Корин

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