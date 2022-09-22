27 октября

Новых
статей
4
Выберите раздел ↓
Политика > В России

Оперативная дорога. На дорогах Сибири появилось радиооповещение для водителей

27 октября, 11:31
1
голос

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Сотрудники МЧС России в сибирских регионах для информирования о неблагоприятных погодных явлениях и обстановке на дорогах организовали по радиосвязи оперативное информирование водителей грузовых автомобилей и общественного транспорта, сообщает в четверг Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС РФ.

По данным региональных дорожных служб, в связи со снегопадом и гололедицей на многих участках федеральных и краевых дорог сложилась сложная дорожная обстановка.

По мере поступления информации об ограничении движения на федеральных трассах сотрудники оперативно-дежурной смены МЧС через ведомственные центры радиосвязи передают сообщение водителям на частоте 27.135 SB-диапазона, сообщает РИА Новости.

По данным СРЦ, для защиты наиболее опасных участков автодорог развернута радиосеть из 79 приемо-передающих радиоцентров. Более 5 тысяч предупреждений и рекомендаций по выбору безопасного маршрута движения передано по радиосвязи дальнобойщикам в периоды сложных дорожных условий. В планах спасателей постоянно использовать данный вид связи и оповещать дальнобойщиков в случаях, если на дорогах складывается опасная для движения обстановка. Кроме того, водителям будут напоминать о важности соблюдения скоростного режима, дистанции между автомобилями, а также сообщают контактные данные дорожных служб.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Права детей. Опекунов и приемных родителей будет проверять Следственный комитет
Новая статья

27 октября

Права детей. Опекунов и приемных родителей будет проверять Следственный комитет

Миллионы лет. На Байкале нашли кость древнего попугая
Новая статья

Миллионы лет. На Байкале нашли кость древнего попугая

Компьютерная реакция. Мошенники нашли новый способ хищения денег из банкоматов
Новая статья

Компьютерная реакция. Мошенники нашли новый способ хищения денег из банкоматов

Ниже нормы. Синоптики обещают снегопады в Центральной России
Новая статья

Ниже нормы. Синоптики обещают снегопады в Центральной России

Штраф не по сезону. Госдума может ввести санкции за использование летних шин зимой
Новая статья

Штраф не по сезону. Госдума может ввести санкции за использование летних шин зимой

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Права детей. Опекунов и приемных родителей будет проверять Следственный комитет

27 октября 2016

Права детей. Опекунов и приемных родителей будет проверять Следственный комитет

Несовершеннолетний БОЧ. Госдума запретит называть детей именами из цифр и ругательств

20 октября 2016

Несовершеннолетний БОЧ. Госдума запретит называть детей именами из цифр и ругательств

Штраф не по сезону. Госдума может ввести санкции за использование летних шин зимой

19 октября 2016

Штраф не по сезону. Госдума может ввести санкции за использование летних шин зимой

Как бы ни складывалось. Медведев пообещал исполнения всех социальных обязательств

13 октября 2016

Как бы ни складывалось. Медведев пообещал исполнения всех социальных обязательств

27 октября 11:46 Новая статья

Права детей. Опекунов и приемных родителей будет проверять Следственный комитет

27 октября 11:31 Новая статья

Оперативная дорога. На дорогах Сибири появилось радиооповещение для водителей

27 октября 11:12 Новая статья

Миллионы лет. На Байкале нашли кость древнего попугая

26 октября 18:20 Новая статья

Ниже нормы. Синоптики обещают снегопады в Центральной России

20 октября 14:44

Несовершеннолетний БОЧ. Госдума запретит называть детей именами из цифр и ругательств

19 октября 17:21

Полосатый в темноте. Во Владивостоке ищут тигра, гуляющего по городу

19 октября 16:08

Штраф не по сезону. Госдума может ввести санкции за использование летних шин зимой

19 октября 13:16

Компьютерная реакция. Мошенники нашли новый способ хищения денег из банкоматов

13 октября 13:59

Как бы ни складывалось. Медведев пообещал исполнения всех социальных обязательств

10 октября 16:16

Японские следы. На Курилах нашли древний буддийский камень

10 октября 16:08

Неприкосновенный запас. В Петербурге утвердили норму хлеба на случай войны

07 октября 12:24

Рекордные размеры. Питерские строители получили международную награду за мост в Новосибирске

06 октября 17:45

Подарки в библиотеку. Путин отпразднует свой День рождения только с близкими и друзьями

06 октября 13:23

Самобытный потенциал. Названы 8 самых красивых деревень России

05 октября 19:55

Без опасности до 21. В России может вырасти возраст получения водительских прав

05 октября 11:20

Недетская нагрузка. Ко Дню учителя в России начали менять зарплаты педагогов

04 октября 17:36

Послание в будущее. Мурманск празднует столетний юбилей

03 октября 14:51

Рост штрафов в 10 раз. С 3 октября в России ужесточили закон о выплатах зарплат

30 сентября 16:37

Узнать в лицо. Сооснователь компании N-Tech.Lab рассказал о будущем нейронных сетей

28 сентября 10:38

Популярный экстрим. Жительница Перми отметила 80-летний юбилей прыжком с парашютом

28 сентября 10:23

Статус человека. Правительство отменяет бэби-боксы, а патриарх поддержал запрет абортов

26 сентября 11:49

Черно-оранжевая традиция. Во Владивостоке День тигра отметили карнавалом

26 сентября 10:41

Альтернативные достижения. На московском марафоне бегун поставил рекорд

26 сентября 09:57

Юридическая этика. Адвокатам могут запретить ругаться в соцсетях

26 сентября 09:48

Великий шелковый путь. На Кавказе открыли новый туристический маршрут

26 сентября 09:25

Жесткий контроль. Роспотребнадзор проверит температурный режим на соцобъектах

23 сентября 21:14

На картошку вместо Бродского. Российские писатели отправились в добровольную ссылку

23 сентября 20:12

Всеобщая компьютеризация. Профессия бухгалтера может исчезнуть

23 сентября 19:26

Дорогая непогода. Место в очереди за iPhone 7 в Москве продавали за 50 тыс рублей

23 сентября 18:51

Рабочий ориентир. В Пензе открыли памятник токарю

25 августа 13:45

Совенок вместо денег. На московских школьников наденут спецбраслеты

25 августа 13:31

Задачи территориальной обороны. Путин инициировал проверку боевой готовности российской армии

25 августа 13:00

Миллионы для стартапов на StartTrack. Частные инвесторы в России оказались активнее европейцев

22 августа 12:22

Искусственный дождь. Олимпиада в Рио-де-Жанейро завершилась для России четвертым местом

19 августа 17:00

Уничтоженный 100 лет назад. В Симферополе открыли памятник Екатерине II

19 августа 16:11

Вверх по лестнице. Россияне лидируют на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

17 августа 15:14

Экологическое здоровье. Медведев призвал модернизировать переработку отходов

04 августа 15:23

Личный экспресс. Для красноярского инвалида создали персональный лифт из окна квартиры

03 августа 18:07

Краснодарская инициатива. Штраф за отказ пропустить пешехода может вырасти до 5 тысяч рублей

03 августа 16:50

Сохранение духа. В краснодарских школах появятся казачьи классы

02 августа 18:01

Гибель раковых клеток. На юге России внедряют новый метод уничтожения метастаз

02 августа 17:24

Курсы от премьера. Школьников могут научить уважать тех, кто зарабатывает деньги

02 августа 14:28

Нерушимое братство по-президентски. В День ВДВ Краснодар оставили без фонтанов

02 августа 12:45

Синяя река. Жители Москвы стали свидетелями химической реакции вблизи Ботанического сада

01 августа 13:33

Масштабирование сервиса. Стартап Tickets Cloud привлек на площадке StartTrack $400 тысяч

25 июля 10:34

Эпоха под угрозой. В Ленинградской области может появиться заповедник коммунистических скульптур

25 июля 07:53

Экспедиция Минобороны. В Керченском проливе нашли немецкий торпедный катер 1943 года

25 июля 07:42

Прижизненное волеизъявление. Электронный регистр доноров впервые появится в России