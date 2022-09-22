Оперативная дорога. На дорогах Сибири появилось радиооповещение для водителей

Сотрудники МЧС России в сибирских регионах для информирования о неблагоприятных погодных явлениях и обстановке на дорогах организовали по радиосвязи оперативное информирование водителей грузовых автомобилей и общественного транспорта, сообщает в четверг Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС РФ.

По данным региональных дорожных служб, в связи со снегопадом и гололедицей на многих участках федеральных и краевых дорог сложилась сложная дорожная обстановка.

По мере поступления информации об ограничении движения на федеральных трассах сотрудники оперативно-дежурной смены МЧС через ведомственные центры радиосвязи передают сообщение водителям на частоте 27.135 SB-диапазона, сообщает РИА Новости.

По данным СРЦ, для защиты наиболее опасных участков автодорог развернута радиосеть из 79 приемо-передающих радиоцентров. Более 5 тысяч предупреждений и рекомендаций по выбору безопасного маршрута движения передано по радиосвязи дальнобойщикам в периоды сложных дорожных условий. В планах спасателей постоянно использовать данный вид связи и оповещать дальнобойщиков в случаях, если на дорогах складывается опасная для движения обстановка. Кроме того, водителям будут напоминать о важности соблюдения скоростного режима, дистанции между автомобилями, а также сообщают контактные данные дорожных служб.